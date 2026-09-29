Sénégal: Kaffrine - la cinquième édition du festival 'Ada Ak Cosan' s'ouvre le 1er octobre

Kaffrine — La cinquième édition du festival "Ada Ak Cosan" (Retour aux valeurs en français) se tiendra du 1er au 6 octobre prochain à Kaffrine (centre), a appris l'APS mardi de son initiateur, Diamly Pène.

"Ce festival se veut un espace de rencontre, de partage et de valorisation du patrimoine culturel, tout en offrant aux jeunes et aux acteurs locaux des opportunités de formation, de réseautage et de promotion de leurs initiatives", a expliqué M. Pène.

Il a indiqué que le thème retenu cette année est : " Femme, développement numérique et nouvelles technologies ".

L'événement réunira plusieurs participants et invités venus de différentes régions du Sénégal, mais également de l'étranger, notamment du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Italie et de la France.

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Au programme de ce festival, il y aura plusieurs activités culturelles et artistiques, notamment du théâtre, du "ngoyane" (musique traditionnelle), des concerts, des combats de lutte, un carnaval ainsi que des prestations mettant en valeur les différentes expressions culturelles et ethniques de la région de Kaffrine, annonce Diamly Pène.

"Des sessions de formation consacrées au numérique, à la communication, à l'entrepreneuriat culturel et à la digitalisation, ainsi qu'une foire dédiée à la promotion des produits locaux, seront également organisées avec l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ)", ajoute le promoteur.