Sénégal: Les femmes occupent 41,37 % des postes décisionnels de l'administration chargée de l'énergie

29 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les femmes occupent 41,37 % des "postes décisionnels" de l'administration chargée de l'énergie au Sénégal et 32,36 % de l'ensemble des postes du même secteur d'activité, a indiqué, mardi, à Dakar, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Cheikh Niane.

"Dans le secteur de l'énergie, au niveau central, les femmes représentent 41,37 % des postes décisionnels, contre 32,36 % à l'échelle de l'ensemble du secteur", a dit M. Niane lors d'un atelier consacré à un audit genre du ministère de l'Énergie et du Pétrole.

Il signale, par ailleurs, que des efforts ont été fournis pour intégrer la dimension genre dans les activités de planification du ministère et du secteur de l'énergie.

Le département ministériel va désormais privilégier "les performances réelles" des femmes sur leur représentativité numérique, a assuré Cheikh Niane.

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D'après lui, un programme visant à faciliter l'accès des jeunes femmes diplômées aux métiers techniques et stratégiques du secteur de l'énergie est en cours d'exécution.

M. Niane appelle à corriger les insuffisances relatives à la représentativité des femmes dans le secteur de l'énergie. Il salue les acquis obtenus dans ce domaine.

"L'objectif du ministère est de passer d'initiatives isolées à une véritable transformation institutionnelle et collective" en matière de promotion du genre, a expliqué son secrétaire général.

Ce département ministériel travaille à une "intégration systématique" de la dimension genre dans sa programmation budgétaire, ses indicateurs de performances et la gestion de ses ressources humaines, d'après Cheikh Niane.

Le genre n'est plus seulement l'affaire des cellules spécialisées et des points focaux, mais de l'ensemble du ministère, a-t-il assuré.

"Cette institutionnalisation exige désormais une approche transversale, qui implique l'ensemble des décideurs, des directions et des structures rattachées" au département ministériel, a ajouté M. Niane.

D'après lui, le ministère de l'Énergie et du Pétrole considère que les performances économiques vont de pair avec l'équité sociale.

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