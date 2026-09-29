Sénégal: Moustapha Guirassy annonce la présentation prochaine du document sur l'alphabétisation en Conseil des ministres

Kaolack — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé, mardi à Kaolack (centre) que le document de politique nationale d'alphabétisation, validé techniquement avec l'ensemble des acteurs, sera prochainement présenté en Conseil des ministres.

"Le document de politique nationale validé techniquement avec l'ensemble des acteurs sera présenté en Conseil des ministres", a-t-il notamment déclaré, lors de la cérémonie de clôture de la troisième édition du Mois national de l'alphabétisation.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur de Kaolack, chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, de l'inspecteur d'académie et des acteurs du système éducatif.

Placée sous le thème "L'alphabétisation, levier d'entrepreneuriat et d'employabilité pour une inclusion sociale et économique durable", cette édition a permis de mettre en avant les enjeux liés à l'articulation entre alphabétisation, formation professionnelle et insertion économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Une alphabétisation qui ne débouche sur rien est une porte ouverte sur un mur", a relevé M. Guirassy, qui a insisté également sur l'importance du numérique dans les stratégies d'alphabétisation.

"Le téléphone qui est déjà dans chaque main doit pouvoir devenir un cahier, un livre, un outil", a-t-il soutenu, estimant que le numérique constitue un moyen d'atteindre les populations plus que les dispositifs classiques.

S'agissant des langues nationales, le ministre a indiqué que sur les 25 répertoriées, 22 sont aujourd'hui codifiées, tandis que le modèle harmonisé d'enseignement bilingue est déployé dans 1 951 écoles.

Moustapha Mamba Guirassy a souligné aussi la nécessité de renforcer les capacités et les conditions de travail des acteurs de l'alphabétisation.

"Il n'y aura pas de politique durable sans des acteurs formés, accompagnés, rémunérés et reconnus", a-t-il affirmé.

Il a en outre invité les collectivités territoriales, les entreprises, les communautés et les familles à contribuer davantage à la promotion de l'alphabétisation.

"Une commune qui alphabétise ses habitants investit dans sa propre fiscalité, dans sa propre démocratie et dans sa propre paix," a-t-il déclaré, invitant les entreprises à considérer l'alphabétisation comme un facteur de sécurisation des relations professionnelles.

Pour le ministre, l'enjeu est désormais de transformer les acquis de l'alphabétisation en opportunités concrètes pour les populations.

"Ce mois [de l'alphabétisation] s'achève, le travail commence", a-t-il ainsi lancé, appelant à poursuivre les efforts dans chaque village, dans chaque marché, dans chaque langue.