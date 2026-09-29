Sénégal: Riziculture - Une vingtaine d'organisations de producteurs de Matam ciblées par la phase pilote du projet 'Climate Rise'

Matam — Une vingtaine d'organisations de producteurs rizicoles de la région de Matam, exploitant en tout plus de 500 hectares de périmètres agricoles, figurent parmi les cibles du projet "Climate Rise", une initiative expérimentale de pratiques destinées à améliorer les rendements, réduire l'utilisation des intrants et de l'eau et limiter les émissions de méthane liées à la riziculture, a-t-on appris de son équipe de coordination.

Le projet mis en oeuvre par Action contre la faim (ACF), en collaboration avec des partenaires du secteur privé, s'inscrit dans une démarche de promotion d'une agriculture plus durable et vise à accompagner les producteurs dans l'adoption de pratiques dites " agroécologiques et agro-responsables ", ont-ils fait savoir.

Fall Ndiaye, représentante d'ACF Sénégal, souligne que l'initiative intervient dans un contexte marqué notamment par des enjeux liés à l'utilisation des fertilisants chimiques et à la gestion des ressources hydriques dans les zones rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal.

Elle précise que le projet " Climate Rise " prévoit ainsi un accompagnement des producteurs à travers des appuis en intrants, des formations sur la préparation des sols ainsi que des sessions consacrées à la gestion de l'eau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La phase pilote concerne 20 organisations de producteurs et couvre une superficie d'un peu plus de 500 hectares. Elle doit permettre d'expérimenter les pratiques proposées et d'en apprécier les effets sur les cultures et les conditions de production.

Mme Ndiaye a fait état d'un intérêt marqué des producteurs pour l'initiative, faisant également état de premières observations sur le développement végétatif des parcelles.

" Nous constatons déjà des différences dans le développement végétatif entre les pratiques conventionnelles et celles introduites par le projet ", a-t-elle fait valoir, estimant que ces observations devront être suivies dans la durée pour permettre une évaluation plus complète des résultats.

La représentante d'ACF Sénégal a par ailleurs souligné que la particularité de " Climate Rise " réside dans son articulation avec le marché du carbone.

La réduction des émissions de méthane liées à certaines pratiques rizicoles pourrait en effet être valorisée dans le cadre de ce mécanisme, donnant ainsi une dimension supplémentaire à l'accompagnement proposé aux producteurs.

" L'enjeu est de parvenir à concilier les objectifs de production agricole avec la réduction de l'impact environnemental de la riziculture, a-t-elle expliqué.

De son côté, le directeur régional de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) à Matam, Mame Mbaye Diagne, a indiqué que la société intervient principalement dans un rôle d'ingénierie-conseil auprès des acteurs impliqués dans le projet.

Cet accompagnement porte notamment sur l'identification des périmètres agricoles concernés, le renforcement des capacités des producteurs et l'identification des travaux nécessaires à la mise en oeuvre des activités.

Il précise que la sélection des producteurs a été effectuée en collaboration avec les différents partenaires et le dispositif opérationnel de la SAED.

"La sélection de 20 organisations de producteurs a permis de couvrir une superficie d'un peu plus de 500 hectares ", a-t-il déclaré.

M. Diagne a relevé l'intérêt manifesté par d'autres producteurs qui, bien que n'étant pas concernés par la phase pilote, souhaitent intégrer les prochaines étapes du projet.

Selon lui, cet intérêt constitue un élément à prendre en compte dans la perspective d'une éventuelle extension de l'initiative à d'autres périmètres de la vallée du fleuve Sénégal.