Sénégal: Dakar et Nouakchott renforcent leur partenariat dans la vallée du Fleuve Sénégal

Dakar — Le Sénégal et la Mauritanie ont réaffirmé, mardi, à Dakar, leur volonté de renforcer la coopération transfrontalière dans la vallée du Fleuve Sénégal, à l'occasion de la première réunion du Comité régional de coordination (CRC) du Programme de résilience et de développement communautaire de la vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS).

Financé par la Banque mondiale pour près de 90 milliards de francs CFA, le programme vise notamment à renforcer la résilience des communautés et à favoriser un développement territorial inclusif et durable dans les zones concernées des deux pays.

Co-présidant la rencontre avec le ministre mauritanien de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamedou Ould M'Haïmid, le ministre sénégalais des Infrastructures, Déthié Fall, a souligné que cette réunion constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de ce programme au niveau régional.

Elle doit permettre, selon lui, de renforcer la concertation entre les collectivités territoriales, les services de l'État, les communautés et les autres acteurs du développement intervenant dans la vallée du Fleuve Sénégal.

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"Il s'agit notamment de renforcer la collaboration entre les collectivités territoriales, les services de l'État, les communautés et les différents acteurs du développement", a-t-il déclaré.

Déthié Fall a également évoqué la mise en place de groupements locaux de coopération transfrontalière, destinés à favoriser une coopération de proximité entre les territoires des deux pays.

Le ministre mauritanien de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamedou Ould M'Haïmid , a, de son côté, qualifié ce moment d"'étape décisive" dans le renforcement de la coopération entre Dakar et Nouakchott autour du développement de la vallée du fleuve.

Il a rappelé que cet espace constitue à la fois un territoire de vie, de production et d'échanges, confronté à des défis communs liés notamment au changement climatique, à l'accès à l'eau, aux infrastructures rurales et à l'insertion économique des jeunes et des femmes.

"Ces défis exigent une action commune fondée sur la complémentarité de nos efforts et la mutualisation de nos expériences", a-t-il estimé, appelant ainsi à "poursuivre les actions conjointes dans l'agriculture irriguée, l'élevage, la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la transformation et la commercialisation des produits agricoles".

M. M'Haïmid a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une coordination entre les différents niveaux d'intervention, estimant que le comité régional de coordination doit notamment assurer le suivi des actions, favoriser les synergies et anticiper les contraintes liées à la mise en oeuvre du programme.

La rencontre qui a réuni des autorités administratives et territoriales du Sénégal et de la Mauritanie, des représentants de la Banque mondiale ainsi que les responsables nationaux du PRDC-VFS, marque le lancement officiel des activités du Comité régional de coordination (CRC) dudit programme.