Ile Maurice: Le groupe Medine franchit le cap des Rs 7,5 milliards de revenus

Le groupe Medine a enregistré une forte progression de ses résultats financiers au terme de l'exercice clos le 30 juin 2026. Son chiffre d'affaires consolidé a atteint Rs 7,5 milliards, contre Rs 3,4 milliards pour l'exercice précédent, tandis que le bénéfice net est passé de Rs 139 millions à Rs 1,9 milliard.

Cette performance est principalement liée à la finalisation de plusieurs grands projets fonciers et immobiliers, mais elle repose également sur une amélioration des performances des activités récurrentes. Les revenus provenant de ces dernières ont progressé de 21 % au cours de l'exercice. Pour Medine, ces résultats traduisent à la fois l'impact des opérations immobilières réalisées au cours de l'année et la contribution croissante de ses différents pôles d'activité, regroupés autour de l'agriculture, de l'immobilier, des loisirs et de l'éducation.

«La hausse de 21 % de nos revenus issus des opérations récurrentes démontre la capacité de nos pôles à optimiser leur performance et à capter de nouvelles opportunités de croissance», a souligné Cindy Choong, Chief Financial Officer de Medine. Elle a ajouté que cette solidité opérationnelle renforce la structure financière du groupe avec une dette nette de Rs 5,6 milliards et le maintien de sa notation CARE MAU A (Stable).

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L'immobilier, principal moteur

Le segment Real Estate demeure le principal contributeur au chiffre d'affaires du groupe. Il affiche des revenus de Rs 4,6 milliards, essentiellement grâce à la concrétisation des actes de vente du morcellement de Pierrefonds 1 et à la livraison de 1 413 lots à leurs propriétaires. Cette activité s'inscrit dans le développement de la Smart City de Medine, dans l'ouest du pays. Le groupe poursuit notamment la diversification des services disponibles sur son territoire avec l'ouverture du Cascavelle Hospital.

Les activités récurrentes de Property Asset Management affichent, elles aussi, une progression significative. Leurs revenus ont augmenté de 24 % pour atteindre Rs 589 millions. L'extension du Cascavelle Mall a notamment contribué à renforcer l'activité commerciale dans la région, avec une hausse de la fréquentation moyenne par rapport à l'exercice précédent. Le pôle agricole enregistre pour sa part une croissance de 28 %, avec un chiffre d'affaires de Rs 1,3 milliard. La récolte de canne a augmenté de 17 %, permettant à Medine de produire 15 800 tonnes de sucre. La production maraîchère a atteint 4 035 tonnes, soutenue notamment par une récolte record d'oignons.

La progression du chiffre d'affaires intervient toutefois dans un contexte marqué par une pression sur les coûts des intrants, qui continue d'affecter les marges du secteur. Medine considère néanmoins cette activité comme un élément important de sa contribution à la production agricole locale.

Le pôle Loisirs en progression

Le pôle Loisirs poursuit également sa progression. Casela a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 586 millions, en hausse de 11 %. Cette évolution s'explique notamment par l'augmentation de la fréquentation, l'élargissement de l'offre proposée aux visiteurs, le renforcement des actions commerciales et une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le segment Sports et Hôtellerie affiche également une amélioration. Son chiffre d'affaires a progressé de 18 %, à Rs 348 millions, tandis que l'Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) est redevenu positif, à Rs 7 millions. Le redressement bénéficie notamment d'une amélioration du taux d'occupation hôtelier et de la fréquentation du parcours de golf de Tamarina. Le pôle Éducation poursuit quant à lui sa croissance, avec une hausse de 8 % de ses revenus, à Rs 103 millions, portée par l'augmentation du nombre d'étudiants au sein des institutions partenaires.

Pour Heba Capdevila Jangeerkhan, Chief Executive Officer de Medine, les résultats de l'exercice reflètent l'engagement des équipes dans les différents métiers du groupe. Elle estime que la progression enregistrée doit permettre à Medine de poursuivre son développement sur des bases durables.

Le groupe aborde désormais une nouvelle phase avec le lancement de sa stratégie pour la période 2027-2031, articulée autour du principe One Group, One Direction, One Ambition. L'objectif affiché est d'augmenter progressivement la part des revenus réguliers et diversifiés afin d'améliorer les bénéfices opérationnels d'ici 2031. Medine entend continuer à investir dans ses activités principales tout en maintenant une maîtrise de son niveau d'endettement.