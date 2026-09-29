Ile Maurice: Un coup de pédale pour la bonne cause

Autisme Maurice peut désormais compter sur la générosité du groupe Constance dont les équipes se sont mises en selle le mercredi 23 septembre pour relever le défi du Constance Generosity Challenge 2026, qui en est à sa cinquième édition.

Organisé par la Fondation Constance, le Constance Generosity Challenge a eu lieu comme tous les ans en simultané dans différents lieux où le groupe est présent et cela dans le but d'aider les organisations non gouvernementales locales. Pour cette cinquième édition, le Constance Generosity Challenge a réuni les équipes de Constance Hospitality et Constance Group autour d'un défi de spinning, événement placé sous le signe du sport, de l'esprit d'équipe et de la solidarité.

La nouveauté cette fois était cinq Power Moments au cours de la journée et qui ont permis aux participants d'essayer de repousser plus loin leurs limites et de se dépasser ensemble. De 6 à 18 heures, soit pendant 12 heures, les employés de Constance Hospitality et du groupe Constance se sont relayés sur des vélos fixes installés pour l'occasion, avec un objectif commun : parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible.

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À Maurice, 281 participants ont relevé le défi et ont permis de recueillir Rs 350 000 pour Autisme Maurice ! Le slogan de cette journée était : «Faire mieux que l'année précédente, ensemble !» C'est avec cette idée en tête que les équipes, les membres de la direction et les clients de Constance Hospitality et du Constance Group ont relevé le défi du Constance Generosity Challenge dans tous les établissements comme dans les bureaux du groupe, incluant Constance La Gaieté et Coroi Maurice.

Le premier challenge remonte à six ans et il était de 24 heures et concernait les équipes du Head Office. Cette année, ce challenge de spinning s'est étendu aux autres destinations où le groupe Constance est présent dans l'océan Indien. Pour chaque kilomètre parcouru, une contribution de 5 USD ou 5 EUR a été reversée à l'organisation bénéficiaire sélectionnée dans chaque destination. Ce qui a permis de transformer l'effort collectif en soutien concret à une cause locale.

Le bénéficiaire à Maurice, Autisme Maurice, oeuvre en faveur des personnes souffrant de troubles du spectre autistique et de leurs familles. «La générosité prend toute sa force lorsqu'elle devient collective. À travers le Constance Generosity Challenge, chaque kilomètre parcouru contribue à un élan commun et se transforme en soutien concret aux communautés. Pendant 12 heures, nos collaborateurs et nos clients ont uni leur énergie et leurs efforts autour d'une même ambition : faire de l'engagement individuel une force collective capable de faire une réelle différence au sein des communautés. Cette initiative incarne pleinement les valeurs qui nous rassemblent : la solidarité, le partage et la volonté d'agir ensemble», a souligné Vincent de Marasse Enouf, président de la Fondation Constance.

Cinq Power Moments

Pour marquer cette édition avec l'ensemble du groupe, cinq Power Moments ont rythmé la journée et renforcé la dimension sportive et collective du challenge. Le Fastest 5 a récompensé le participant ayant été le plus rapide à parcourir 5 km. Le Final 5 a distingué celui qui a réalisé la plus grande distance pendant les cinq dernières minutes du challenge. La Leadership Power Hour a mobilisé les membres de la direction du groupe qui se sont relayés sur les vélos durant la dernière heure de l'événement. Enfin, le Top 5 a récompensé les cinq participants ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres à travers l'ensemble des établissements tandis que le 5 for Her a mis à l'honneur les cinq participantes ayant enregistré les meilleures performances.

Les établissements de Constance Hospitality dans la région s'y sont aussi mis. Des Seychelles aux Maldives, en passant par Madagascar et Rodrigues, ils ont été nombreux à relever le défi. À Maurice, le choix de soutien s'est porté sur Autisme Maurice tandis que Constance Le Chaland s'est mobilisé en faveur de l'organisation non gouvernementale EcoMode Society. Du côté de Rodrigues, les deux hôtels ont pédalé en faveur de Hope for Smile.