Tunisie: L'expert sécuritaire Ali Zarrmdini impute la cruauté du crime à l'influence occidentale et appelle à la restitution des anciennes valeurs d'éducation

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'expert en sécurité Ali Zarrmdini a appelé les familles tunisiennes à se réconcilier avec les valeurs de l'éducation précédente et aux valeurs authentiques remontant aux années soixante, cinquante et quarante. Et ce, dans le but de protéger les générations futures de l'égarement.

Zarrmdini a toutefois affirmé, lors d'une intervention donnée aujourd'hui mardi 29 septembre 2026 sur les ondes de Jawhara FM, que « le phénomène de la criminalité est inhérent à l'existence humaine depuis sa création », expliquant qu'il « se façonne selon des dimensions internes et externes qui interagissent entre elles et modèlent le comportement criminel », d'où la nécessité d'inculquer une éducation basée sur l'importance des valeurs.

Il a précisé dans cet ordre d'idées que « les facteurs internes sont liés à la structure psychologique de l'Homme et à l'éducation familiale qui peut développer chez l'individu une tendance criminelle, ou à contrario, une nature saine ». En revanche, explique-t-il encore, « les facteurs externes résident dans l'environnement social, les mauvaises fréquentations et l'impact des drogues sur l'individu, en plus de la culture occidentale et américaine dominante et qui est véhiculée à travers les médias et les films.

Ce qui contribue à alimenter la cruauté de la criminalité ». Cette influence, note-t-il est à même de déformer les croyances de l'individu et de nourrir chez lui le besoin d'imitation et par ricochet l'installation de la cruauté d'où la nécessité de s'inspirer de nos anciens modèles éducatifs qui ont donné naissance à des individus beaucoup moins portés sur le crime et sur la cruauté.

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