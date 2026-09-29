Tunisie: « SAPRI 2026 » - Une industrie plus autonome, connectée et compétitive

Le secteur industriel tunisien a profondément évolué, représentant aujourd'hui près de 17% du PIB et environ 20 % de l'emploi national. La Tunisie dispose en effet de bases industrielles solides qui pourraient conforter son rôle de plateforme entre l'Europe et l'Afrique. Le prochain cap se jouera sur un autre terrain : la capacité à diffuser l'automatisation, l'intelligence artificielle et les technologies de l'Industrie 4.0.

L'industrie tunisienne poursuit aujourd'hui sa trajectoire dans le sens de la souveraineté, la valeur ajoutée, l'innovation et la durabilité. Le salon International de la Pièce de Rechange, des Équipements et des Services Industriels « Sapri 2026 » est le rendez-vous international dédié à la pièce de rechange, à la maintenance industrielle et aux services techniques à forte valeur ajoutée. Organisé par le Cetime en partenariat avec l'ITF, le salon réunit les acteurs clés de l'écosystème industriel pour accompagner la performance, la compétitivité et la transition industrielle. Du 17 au 20 novembre 2026 au Parc des Expositions du Kram, « Sapri » réunit les professionnels de la pièce de rechange, des équipements et des services industriels autour des solutions et innovations qui façonnent l'industrie de demain.

Rendez-vous inédit

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Ce rendez-vous inédit s'impose comme une plateforme régionale intégralement dédiée à l'industrie 4.0, à la fabrication avancée, à la mobilité du futur, à l'innovation industrielle et à la transformation des chaînes d'approvisionnement. Considéré comme un point de rencontre stratégique entre l'écosystème industriel tunisien et les grands noms de la technologie et de la production à l'échelle internationale, l'événement a pour vocation d'accélérer les investissements, d'encourager l'adoption des technologies émergentes et de renforcer les synergies transfrontalières.

En articulant l'expertise mondiale autour des ambitions régionales, cet événement ouvre de nouvelles voies pour l'investissement, la collaboration et la construction d'un tissu industriel résolument tourné vers l'avenir.

Au coeur de cette édition, les organisateurs proposent un programme ambitieux et structurant pour l'avenir industriel du pays. Pendant quatre jours, les participants auront accès à une programmation dense articulée autour de plusieurs thématiques couvrant des secteurs stratégiques.

Ainsi, les industriels mécaniques et électriques, les innovateurs, les start-up et les investisseurs sont invités à prendre part à cette plateforme de référence, qui marque un tournant dans la construction d'un avenir industriel plus connecté, plus durable et plus compétitif.

Pendant quatre jours, le salon offrira une plateforme d'échanges, de partenariats et de développement commercial, favorisant la mise en relation entre acteurs locaux, régionaux et internationaux.

Grands « Side Events »

En marge du salon, trois grands « Side Events » sont également au programme à savoir le Grand Prix de la Maintenance 2026, placé sous le signe de l'excellence, de la performance et de l'innovation en maintenance industrielle, une conférence africaine consacrée aux « Contrôles non destructifs » (Acndt 2026), ainsi que le « Makeathon Africa » by Cetime, une initiative de 72 heures dédiée à la conception, au prototypage et au développement de solutions industrielles pour répondre aux enjeux de demain.

Après près de vingt ans d'absence, le Salon International de la Pièce de Rechange, des Équipements et des Services Industriels fera son retour cette année avec une ambition forte: accompagner la transformation industrielle de la Tunisie et renforcer sa position comme pont technologique entre l'Europe et l'Afrique.

Sept villages thématiques

Les grands rendez-vous à l'agenda prévoient la mise en place de sept villages thématiques. Le premier sera dédié au « village maintenance industrielle et technique de contrôle non destructif ». Celui-ci est dédié aux solutions de maintenance préventive, prédictive et corrective, ainsi qu'aux techniques de contrôle non destructif utilisées pour garantir la fiabilité, la sécurité et la durabilité des installations industrielles. Il regroupe des acteurs spécialisés dans l'inspection, le diagnostic, la surveillance des équipements, ainsi que les technologies CND (ultrasons, radiographie, magnétoscopie, thermographie, etc.). Un espace incontournable pour optimiser la performance des actifs industriels et réduire les arrêts de production.

Le « village de transition énergétique et écologique » met l'accent sur les solutions durables et responsables accompagnant la transition énergétique et écologique de l'industrie. Il présente des technologies liées aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, à la réduction des émissions, au recyclage industriel et à l'économie circulaire. Un espace consacré à l'innovation verte et aux stratégies industrielles visant à concilier performance économique et respect de l'environnement.

Pour ce qui est du « village solutions technologiques de production », il se focalise sur les technologies de fabrication et d'usinage dédiées à la production de pièces de rechange industrielles. On y retrouve des solutions de machines-outils, usinage de précision, fabrication additive, traitements de surface, ainsi que des équipements et logiciels de production. Il s'adresse aux industriels souhaitant renforcer leur autonomie, améliorer la qualité des pièces produites et réduire les délais et coûts de fabrication.

Les autres villages sont consacrés successivement à la manutention et mobilité industrielle, à l'industrie 4.0 (digitalisation et transformation intelligente de l'industrie). Ce dernier met en avant des solutions telles que l'automatisation, l'IoT industriel, l'intelligence artificielle, les systèmes cyber-physiques, la maintenance connectée et les jumeaux numériques. Ce village offre une vision concrète de l'usine du futur et des leviers technologiques pour améliorer la compétitivité et l'agilité industrielle. Un point de rencontre stratégique pour les acteurs impliqués dans les grands projets industriels et les infrastructures de production à forte intensité.

Ceci outre les villages consacrés aux secteurs de l'industrie lourde, notamment les industries minières, pétrolières, gazières et cimentières, et à l'ingénierie industrielle.

Lors des assises du salon, des chercheurs et experts débattront également des avancées en robotique, l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie et la maintenance intelligente. Le contenu de cette édition renferme outre le volet technologique, une plateforme d'affaires avec plus de 1.000 rencontres B2B, des espaces de matchmaking et des sessions dédiées aux investisseurs.

L'événement devrait accueillir environ 15.000 visiteurs professionnels, 250 exposants technologiques et 120 experts et speakers internationaux.