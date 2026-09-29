Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme cheffe du gouvernement

Le roi Mohammed VI a nommé, mardi 29 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement marocain et l’a chargée de former le nouvel exécutif. Une première dans l’histoire du Royaume, où jamais une femme n’avait occupé cette fonction.

Le Maroc franchit une étape inédite dans son histoire politique. Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a été nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI, mardi 29 septembre, lors d’une audience au Palais royal de Rabat.

La nomination a été effectuée conformément à l’article 47 de la Constitution, qui prévoit que le souverain nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections à la Chambre des représentants.

Elle intervient six jours après les élections législatives du 23 septembre, remportées par le PAM avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants. Arrivé en tête mais loin de la majorité absolue, le parti devra désormais nouer des alliances pour constituer une majorité parlementaire.

Une première dans l’histoire politique marocaine

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À 50 ans, Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme à diriger le gouvernement marocain. Avocate de formation, elle s’est imposée progressivement comme l’une des principales figures du PAM. Son parcours politique est étroitement lié à Marrakech, dont elle a présidé le conseil communal à partir de 2009, avant de retrouver cette fonction en 2021. Elle a également exercé des responsabilités nationales et occupait, depuis 2021, le portefeuille de ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Diplômée en droit privé de l’Université Mohammed V de Rabat, elle a poursuivi ses études en France, avec un DEA en droit des contrats d’affaires à l’Université de Montpellier, puis aux États-Unis, où elle a obtenu un certificat en droit anglo-saxon à Pace University. Elle a exercé comme avocate, notamment dans les domaines foncier et immobilier, avant de s’engager pleinement en politique.

Le défi de la majorité

Sa première mission sera désormais de former une coalition capable de disposer d’une majorité à la Chambre des représentants. Avec ses 97 sièges, le PAM devance le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui en compte 66, le Parti de l’Istiqlal avec 65 sièges et le Parti de la justice et du développement (PJD), qui en obtient 54.

Au lendemain du scrutin, Fatima Ezzahra El Mansouri avait laissé la porte ouverte aux discussions avec les différentes formations politiques, soulignant l’importance du dialogue et de la concertation dans la construction des futures alliances.

Sa nomination ouvre ainsi une nouvelle séquence politique au Maroc. Au-delà de sa portée historique, la nouvelle cheffe du gouvernement devra désormais transformer la victoire électorale du PAM en majorité parlementaire et définir, avec ses futurs partenaires, les priorités du prochain exécutif.