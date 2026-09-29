Sénégal: Ligue pro - L'As Pikine enclenche une phase de transition

L'As Pikine peaufine sa préparation avant le coup d'envoi du championnat, prévu le 3 octobre. Le lundi 21 septembre, à Diamniadio, elle s'est inclinée sur la plus petite des marges (0-1) face au Stade de Mbour, dans le cadre du tournoi de présaison « The Ground Dgpu Cup ».

L'entraîneur Massamba Cissé en retient surtout ce qu'il reste à parfaire. « Les garçons ont fait ce qu'il fallait malgré les difficultés liées à la période de préparation. Nous n'avons pas été décisifs avec les occasions non concrétisées. Mais il faut les rassurer, continuer à travailler et les mettre en confiance, notamment devant le but », a-t-il déclaré. Le technicien tire néanmoins un bilan positif de la préparation, qui se poursuit en stage à Saly.

Selon lui, les dirigeants ont fait le nécessaire pour disposer d'une équipe compétitive. Classée 9e lors des deux dernières saisons, l'As Pikine vise d'abord le maintien, mais ambitionne aussi un bond vers le haut du classement. « Il ne s'agira pas de rester les bras croisés et de subir », prévient Massamba Cissé.

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Le club a engagé une phase de transition : faire émerger de nouvelles têtes, donner du temps de jeu aux jeunes et les placer dans les sélections nationales U17, U20 ou U23. « Nous ne sommes pas très visibles lors de ce mercato. Nous reconstruisons l'équipe autour des jeunes pour, d'ici 2 à 3 ans, prétendre remporter le championnat », affirme-t-il. Six à sept anciens ont quitté le club, remplacés par des pépites dénichées dans les divisions inférieures, parfois même dans des académies. Un choix stratégique, dicté selon l'entraîneur par la logique économique du football actuel.

« L'équipe championne du Sénégal n'empoche que 40 millions de primes, alors que 3 joueurs vendus à l'étranger peuvent rapporter 150 millions. C'est cela la différence entre nous et les académiciens », explique-t-il, regrettant que la vente de 6 à 7 joueurs rapporte si peu au club.