Sénégal: CROUS de Saint-Louis - Thierno Mbaye prend fonction et entend préserver les acquis

Le Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) a un nouveau directeur. Thierno Mbaye a officiellement pris fonction mardi 29 septembre, lors d'une cérémonie de passation de service avec le directeur sortant, Dr Babacar Diop. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Université Gaston Berger, représentant le recteur Magatte Ndiaye, du président du Conseil d'administration du CROUS, ainsi que de responsables universitaires, représentants du personnel, partenaires sociaux et étudiants.

La cérémonie de passation a été marquée par un message de continuité et de reconnaissance. Dressant le bilan de son passage à la tête du Crous, Dr Babacar Diop a rappelé les engagements pris à son arrivée, notamment l'amélioration des services aux étudiants, les conditions de travail du personnel et la mise en place d'une gestion participative et de proximité. Il a cité parmi les acquis la rationalisation des ressources humaines et financières, la modernisation de l'administration, la digitalisation progressive des services, ainsi que des actions en faveur de la sécurité et de l'amélioration du cadre de vie sur le campus social.

La restauration et l'hébergement ont également fait l'objet de chantiers de modernisation. « Une passation de service est avant tout un acte républicain. Elle traduit la continuité de l'État, la permanence des institutions et la primauté du service public sur les personnes et les fonctions », a déclaré le directeur sortant. Prenant le relais, Thierno Mbaye a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Ancien étudiant de l'UGB, il a dit mesurer « l'ampleur et la profondeur de cette responsabilité ».

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Le nouveau directeur a assuré vouloir placer l'étudiant au coeur de son action et maintenir les acquis enregistrés. « Je ne toucherai à aucun acquis de personne. Tout ce que les gens ont obtenu par le passé ne sera pas touché », a-t-il affirmé, tout en promettant de préserver le dialogue social et les dispositifs en faveur des communautés environnantes. Conscient des difficultés financières du Crous, il a annoncé vouloir travailler avec les autorités pour améliorer les conditions de vie et de travail.

« Je ne vais pas promettre, je ne vais pas décliner de vision. J'attends et je vais agir pour voir en collaboration avec tout le monde », a-t-il ajouté. Représentant le recteur, le secrétaire général de l'UGB a salué le travail du directeur sortant, qu'il a décrit comme « un homme extrêmement discipliné, bien éduqué et très courtois ». Plusieurs chantiers attendent désormais la nouvelle direction, notamment la modernisation des infrastructures, l'extension du centre médico-social, la poursuite de la digitalisation des services et l'amélioration du cadre de vie des étudiants.