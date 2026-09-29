Sénégal: Faseg - L'Ucad condamnée à payer 5 milliards de FCFA à trois étudiants exclus en 2016

Le tribunal des référés a condamné l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à verser 5 milliards de francs CFA à trois anciens étudiants de la Faculté des Sciences de Gestion et de l'Economie (FASEG), Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue. Ils ont été exclus de l'établissement en 2016, à la suite de troubles sur le campus.

Les trois requérants avaient obtenu en décembre 2019, un arrêt de la Cour suprême ordonnant leur réintégration sous astreinte de 10 millions de francs CFA par jour de retard.

Saisi par les intéressés, le juge des référés a procédé ce lundi 28 septembre à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période s'étendant du 17 juin 2022 au 10 septembre 2026, arrêtant le montant dû par l'université à 5 milliards de francs CFA. Le tribunal n'a toutefois pas ordonné l'exécution sur minute de sa décision.