Sénégal: Kaolack - Le ministre Guirassy visite le nouveau lycée de Ourour

29 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

En marge de la cérémonie de clôture du Mois national de l'Alphabétisation, organisée à Kaolack, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu au nouveau lycée de Ourour.

Cette infrastructure entièrement nouvelle vient, selon une note de la tutelle publiée mardi, renforcer les capacités d'accueil et améliorer durablement les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans la commune de Ourour.

« Sa réalisation s'inscrit dans la dynamique de transformation et de modernisation des infrastructures éducatives, avec l'ambition de garantir aux élèves un environnement scolaire moderne, fonctionnel et propice à la réussite », renchérit le texte.

Au-delà de l'infrastructure, le nouveau lycée de Ourour constitue un investissement structurant pour la communauté éducative et pour le développement du territoire. Il contribue à rapprocher davantage l'offre éducative des populations et à promouvoir une école plus accessible, plus équitable et mieux adaptée aux besoins des élèves

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