Sénégal: Préparatifs de la rentrée scolaire - Mbacké fait face à un déficit d'enseignants et de mobilier

À quelques jours de la rentrée scolaire, le département de Mbacké fait face à d'importants besoins en personnel enseignant et en mobilier scolaire. L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) fait état d'un déficit de 53 enseignants pour l'élémentaire et de 23 professeurs pour le moyen secondaire, soit un besoin total de 76 agents. À cela s'ajoute un manque de 12 000 tables-bancs, dont 5 000 pourraient toutefois être réparés.

Ces chiffres ont été communiqués par l'Ief de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, lors de la réunion du Comité départemental de développement de ce mardi 29 septembre 2026 (CDD) consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire. La rencontre, présidée par le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, s'est tenue en l'absence du préfet de Mbacké et de son adjoint, tous deux empêchés.

Selon l'Ief, le déficit en personnel s'explique principalement par les départs à la retraite et le mouvement national des enseignants. Il reste toutefois optimiste quant à la résorption de ce gap. Le recrutement spécial et l'arrivée des sortants des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) devraient, selon lui, contribuer à renforcer les effectifs.

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Sur le plan administratif, les préparatifs de la rentrée se poursuivent normalement. La confection des emplois du temps, la mise en état des établissements et les réunions de coordination sont en cours. La rentrée est prévue le 5 octobre pour le personnel et le 7 octobre pour les élèves.

Compte tenu de la forte croissance démographique de Touba, une deuxième IEF a par ailleurs été créée dans la ville. Son responsable, Omar Thiam, entend notamment travailler à l'accompagnement des établissements privés, particulièrement nombreux dans la cité religieuse, afin de les aider à obtenir leur autorisation et leur reconnaissance. Il rappelle que Touba avait présenté près de 6 000 candidats au dernier examen du CFEE, illustrant le poids considérable de la ville dans le système éducatif départemental.