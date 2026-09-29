Angola: Le pays réaffirme son engagement dans la lutte contre le racisme et en faveur de la justice réparatrice

Luanda — L'Angola a réaffirmé lundi, à New York (États-Unis), son engagement en faveur de la mise en oeuvre pleine, effective et non sélective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, lors de la réunion de haut niveau organisée dans le cadre de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour marquer le 25e anniversaire de l'adoption de cet instrument.

Selon une note de la représentation diplomatique transmise à l'ANGOP, l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a déclaré lors de l'événement que cette occasion permettait de reconnaître les progrès accomplis et de renouveler l'engagement à éradiquer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d'intolérance.

La diplomate a souligné que la Déclaration de Durban, adoptée en 2001, demeure une référence fondamentale pour faire face aux conséquences persistantes de l'esclavage, de la traite transatlantique d'Africains réduits en esclavage et du colonialisme pour l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ana Maria de Oliveira a toutefois averti que la résurgence de manifestations de racisme et d'intolérance menaçait les progrès réalisés.

L'ambassadrice angolaise a mis en exergue l'adoption, le 25 mars 2026, de la résolution A/RES/80/250 de l'Assemblée générale, relative à la reconnaissance de la traite d'Africains réduits en esclavage et de l'esclavage racialisé des Africains comme le crime le plus grave contre l'humanité.

Dans ce contexte, la diplomate a souligné l'importance de la responsabilité institutionnelle et de la justice réparatrice.

Évoquant l'histoire de l'Angola, elle a affirmé que la lutte du peuple angolais contre le colonialisme était également une lutte pour la liberté, l'autodétermination, la dignité, l'égalité et la défense des droits fondamentaux.

Elle a par conséquent prôné le dialogue sur des mesures efficaces visant à réparer les injustices historiques, à favoriser la réconciliation et à garantir une plus grande justice ainsi qu'une plus grande égalité.

La diplomate a également attiré l'attention sur les déséquilibres des relations économiques internationales, dont les racines historiques continuent de se refléter dans les structures financières, commerciales et de gouvernance mondiale.

Elle a salué les mécanismes des Nations Unies de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, ainsi que la mise en oeuvre de la Deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, tout en soulignant la nécessité de leur garantir des ressources adéquates.

L'ambassadrice Ana Maria de Oliveira a par ailleurs indiqué que l'élaboration du rapport initial de l'Angola, au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, était en cours.

Dans la dernière partie de son intervention, la diplomate a affirmé que vaincre le racisme exigeait du leadership, de la participation, un accès à la justice et une responsabilisation, ainsi que des investissements dans l'éducation, la préservation de la mémoire historique et la lutte contre les stéréotypes, les discours de haine et les nouvelles formes d'intolérance, y compris dans l'espace numérique.