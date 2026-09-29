Mozambique: Les gouvernements doivent privilégier la consommation de la production locale, selon un ministre mozambicain

Calumbo — Le ministre des Transports et de la Logistique de la République du Mozambique, João Jorge Matlombe, a soutenu ce mardi, à Icolo e Bengo, que les gouvernements doivent être les premiers clients et consommateurs de la production nationale afin de favoriser le développement local.

Le ministre mozambicain a tenu ces propos à l'issue d'une visite des installations du groupe OPAIA Motors, effectuée en compagnie du secrétaire d'État angolais aux Transports terrestres, Jorge Bengue.

Pour le ministre, l'essentiel est que les gouvernements croient en leurs producteurs locaux, leur facilitent la tâche et les soutiennent afin de contribuer à leur développement.

João Jorge Matlombe a souligné l'importance pour les dirigeants d'assumer leurs responsabilités lors de l'implantation d'industries, tout en poursuivant les importations.

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À ses yeux, les gouvernements doivent avoir le courage de privilégier l'acquisition de véhicules assemblés localement par rapport aux modèles importés, car c'est ainsi que se développe l'industrie locale.

Il a affirmé que la pérennité de cette industrie dépend de l'engagement de l'État en tant que partenaire principal durant cette phase de consolidation de l'entreprise, en continuant à honorer ses engagements par le biais de divers programmes.

Il a reconnu qu'OPAIA Motors contribue également à l'emploi des jeunes et à leur subsistance, dans la mesure où une grande partie de la main-d'oeuvre est constituée de jeunes Angolais.

Il a affirmé que l'industrialisation du continent africain représente un défi ; les éléments observés lors de la visite témoignent des avancées concrètes qu'Angola consolide actuellement pour réduire le volume des importations de moyens de transport et répondre aux besoins fondamentaux du pays.

Le ministre a ajouté que, pour le développement du continent africain, il est crucial de nouer des partenariats entre Africains eux-mêmes, afin de limiter la sortie de devises.

De son côté, le directeur général d'OPAIA Motors, José Moreira, a indiqué que l'entreprise étendait la distribution de ses produits à l'échelle régionale, en commençant par les pays voisins de l'Angola, avec pour objectif actuel de conquérir le marché mozambicain.

Il a précisé que la visite avait permis de démontrer tout le potentiel d'OPAIA Motors ainsi que les innovations que l'entreprise peut apporter, tant à l'Angola qu'au Mozambique.

Le complexe industriel du groupe OPAIA, dédié à l'assemblage et à la commercialisation de véhicules, a été inauguré le 20 janvier 2026 dans la Zone économique spéciale (ZEE) de Calumbo, à Icolo e Bengo.