Angola: Environ 16 900 femmes au pays dépendent de la pêche artisanale

Soyo — Environ 16 900 femmes en Angola dépendent directement ou indirectement de la pêche artisanale, a déclaré ce mardi à Soyo (province du Zaïre) la responsable du Projet d'éducation environnementale pour la pêche artisanale et la promotion de la femme (PEAMPPA), Nilsa Colaço.

La responsable a présenté le projet lors d'une rencontre intitulée « CPLP Azul - Femmes, communautés, mers et océans », dont l'un des axes d'intervention est la valorisation des déchets issus de la pêche artisanale.

Selon Nilsa Colaço, le PEAMPPA a pour zone pilote Cabo Ledo, à Luanda, où il est prévu de transformer les viscères de poisson en engrais destinés à l'agriculture.

L'initiative, précise la responsable, implique 11 coopératives des provinces de Luanda, Bengo et Cuanza-Norte et vise à faire bénéficier plus de 5 000 personnes.

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Elle a expliqué que le projet met l'accent sur la réduction des impacts environnementaux, le renforcement des capacités des femmes des communautés côtières, la génération de revenus et la création de partenariats.

Parmi les résultats attendus, elle a mentionné le renforcement de l'éducation environnementale ainsi que la formation des femmes aux pratiques de gestion et de valorisation des déchets produits par la pêche artisanale.

La conférencière a ajouté que le projet prévoit la collecte quotidienne des déchets organiques et hebdomadaire des déchets inorganiques, en vue de leur recyclage et de la réduction de la pollution dans les zones côtières.

La stratégie de renforcement des capacités se déroulera en trois phases : diagnostic et mobilisation communautaire ; renforcement des compétences techniques et installation d'infrastructures ; et mise en oeuvre opérationnelle, ateliers et pérennisation.

Dans le cadre de la formation, Nilsa Colaço a expliqué que les participantes ont été formées à l'entrepreneuriat environnemental et aux pratiques de base pour atténuer la pollution côtière, afin de contribuer à l'amélioration des conditions environnementales au sein de leurs communautés.

La mise en oeuvre du PEAMPPA bénéficie du partenariat de l'administration municipale de Cabo Ledo, des Ministères de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, de la Pêche et des Ressources marines, et de l'Agriculture, ainsi que de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d'autres institutions.

La réunion de l'AMMPPLOP a été ouverte par le secrétaire d'État à la gestion des espaces et des ressources marines, Álvaro dos Santos ; y participent des femmes dont la subsistance dépend de la pêche, issues des secteurs de la mer, des ports, des plateformes logistiques et des activités connexes au sein de la CPLP.