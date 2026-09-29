Angola: Le Compte Général de l'État affiche des recettes de 34,60 milliards de kwanzas

Luanda — Les comptes de l'État ont enregistré des recettes de 34,60 milliards de kwanzas et des dépenses de 34,57 milliards de kwanzas pour l'exercice 2025, selon le communiqué final de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres, qui s'est tenue ce mardi à Luanda.

Le document, examiné lors d'une réunion du Conseil des ministres dirigée par le Président de la République, João Lourenço, en vue de sa soumission à l'Assemblée nationale, constitue le principal instrument de reddition de comptes de l'État et comprend les états comptables, budgétaires et financiers, ainsi que des rapports sur la performance de la gestion.

Au cours de l'exercice budgétaire considéré, l'encours total de la dette publique s'élevait à environ 62 180 milliards de kwanzas, tandis que 12 actifs ont été cédés dans le cadre du Programme de privatisation, pour une valeur contractuelle de 345,64 milliards de kwanzas.

La session a également analysé le Plan national pour la biodiversité de l'Angola (PLANABIO) 2026-2030, qui définit les orientations des politiques et actions publiques en matière de conservation, d'utilisation durable et de partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de la biodiversité.

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Ce plan est conforme aux engagements internationaux pris par l'Angola au titre de la Convention sur la diversité biologique et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Santé, Éducation et Sports

Dans le domaine de la santé, le Conseil des ministres a examiné le projet de décret présidentiel approuvant le régime légal des redevances dues pour les services fournis par l'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA).

Ce décret vise à améliorer les services offerts aux usagers, à contribuer à la préservation des moyens de transport et des biens connexes, et à garantir la viabilité de l'institution.

Dans le secteur de l'éducation, le Conseil des ministres a examiné le projet de décret présidentiel modifiant le régime légal des établissements privés et publics-privés d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Ce décret établit les conditions matérielles, les moyens et les équipements nécessaires à l'amélioration de la qualité du processus d'enseignement-apprentissage, ainsi que les normes et exigences relatives à la conception, la construction, l'agrandissement, la rénovation et l'équipement des établissements scolaires.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, le Conseil des ministres a examiné le projet de décret présidentiel approuvant le règlement relatif à l'agrément, à l'exploitation, à l'inspection et à la responsabilité technique des gymnases et installations similaires.

Le règlement établit les règles et procédures applicables aux établissements publics et privés proposant des services de remise en forme, de musculation et d'esthétique, en précisant les exigences en matière d'hygiène et de sécurité et en insistant sur l'intervention de professionnels qualifiés.

Le projet de décret présidentiel approuvant le règlement relatif à la redevance unique applicable à la procédure d'agrément des salles de sport et établissements similaires a également été examiné.

Ressources minérales, pétrole et gaz

Dans le secteur des ressources minérales, du pétrole et du gaz, le Conseil des ministres a examiné trois décrets, dont deux modifient les contrats de services à risque pour les zones de concession des blocs KON 2 et KON 16.

Le troisième décret modifie le contrat de partage de production pour la zone de concession du bloc 17/06.

Ces modifications visent à encourager l'investissement et à assurer le développement continu de ces zones.

Relations étrangères

Dans le domaine des relations internationales, le Conseil des ministres a examiné, en vue de leur soumission à l'Assemblée nationale, les projets de résolution approuvant l'adhésion de l'Angola aux conventions n° 97 relative aux migrations de travail, n° 143 relative aux travailleurs migrants et n° 181 relative aux agences de placement privées.

Ces décrets visent à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail.

Le projet de résolution approuvant, en vue de sa ratification, la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles a également été analysé.

La session a également tablé sur le projet de résolution approuvant, en vue de l'adhésion de l'Angola, le Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP).

L'ordre du jour comprenait également le projet de résolution approuvant, en vue de l'adhésion, le Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées.

Coopération bilatérale

Dans le domaine de la coopération bilatérale, le Conseil des ministres a examiné l'Accord de validation des brevets conclu entre le Gouvernement angolais et l'Organisation européenne des brevets, dans le domaine de la propriété industrielle.

Cet accord exclut les produits alimentaires, les produits chimico-pharmaceutiques et les médicaments destinés à la consommation humaine et animale.

Le Mémorandum d'entente dans le domaine de la culture et des arts, signé entre les Gouvernements angolais et brésilien, portant sur la coopération en matière de renforcement des capacités, de développement des compétences et d'échange d'informations et d'expériences dans les domaines académique, scientifique et artistique-culturel, a également été salué.