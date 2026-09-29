Angola: Le GGPEN et l'Anyconnect renforcent la connectivité avec « 2AFRICA »

Luanda — La connectivité de Conecta Angola a été renforcée par le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN) et l'Anyconnect, grâce à une connexion au câble sous-marin international « 2Africa », avec le soutien de l'UNITEL.

Cette initiative représente une avancée majeure dans la capacité à gérer le trafic internet généré par Conecta Angola, selon un communiqué de presse transmis à lundi à l'ANGOP.

D'après ce document, cette connectivité répond à la demande croissante de services internet des communautés, des startups et des entrepreneurs bénéficiant du projet.

L'intégration de 2Africa au « HUB » qui prend en charge les services de Conecta Angola crée une complémentarité entre les infrastructures spatiales et sous-marines.

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Le communiqué précise que le trafic des terminaux VSAT installés dans différentes régions du pays est acheminé via ANGOSAT-2 vers le HUB, puis distribué vers les réseaux internet nationaux et internationaux.

Concrètement, ajoute-t-il, l'ANGOSAT-2 garantit la couverture et permet l'accès à Internet dans des localités, y compris des zones non desservies par les réseaux traditionnels.

La connexion avec 2Africa renforce quant à elle la capacité d'acheminer le trafic vers les contenus, plateformes et services disponibles sur les réseaux internationaux.

Avec un réseau d'environ 45 000 kilomètres, une présence dans plus de 30 pays et une capacité nominale pouvant atteindre 180 térabits par seconde sur ses principaux segments, 2Africa constitue l'une des plus grandes infrastructures de télécommunications sous-marines au monde, interconnectant l'Afrique au reste du monde.

Pour les utilisateurs de Conecta Angola, cette évolution leur permettra de répondre à la demande croissante grâce à une capacité Internet, une évolutivité, une stabilité et une disponibilité de service accrues.

La diversification des routes internationales contribue également à renforcer la résilience du réseau et à réduire les risques liés aux pannes ou à la congestion d'autres infrastructures.

En Angola, la connexion bénéficie de l'infrastructure de l'UNITEL, notamment de la station d'amarrage 2Africa à Cacuaco, renforçant ainsi l'intégration du pays aux principaux réseaux internationaux de télécommunications.

« Cette initiative témoigne de l'importance de la coopération entre le GGPEN, l'ANYCONNECT, l'UNITEL et d'autres partenaires pour la construction d'une infrastructure de connectivité combinant satellite, réseaux terrestres et câbles sous-marins, afin d'offrir un service toujours plus performant », indique le communiqué.

Il précise qu'au-delà de l'augmentation de la capacité du réseau, ce renforcement crée des conditions plus favorables à la croissance de Conecta Angola, à l'essor des startups et des services numériques, et permet à un plus grand nombre de citoyens de profiter des opportunités offertes par l'économie numérique.

« ANGOSAT-2 rapproche les communautés. 2Africa renforce la connexion avec le monde. Conecta Angola réunit ces deux acteurs pour connecter davantage l'Angola », conclut le document.