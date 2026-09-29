Zambie: Le pays autorise le transfèrement de cinq détenus angolais

Luanda — Les autorités zambiennes ont autorisé, lundi, le transfèrement en Angola de cinq des onze citoyens angolais condamnés dans ce pays pour divers crimes, afin qu'ils y purgent le reste de leur peine.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Zambie, transmis à ANGOP ce mardi, l'information a été communiquée lors d'une réunion entre l'ambassadeur d'Angola dans ce pays voisin, Albino Malungo, et la délégation technique multisectorielle dépêchée à Lusaka pour examiner le cas des citoyens angolais privés de liberté en Angola.

La délégation est présente dans la capitale zambienne depuis le dimanche 27 septembre afin de gérer le processus de transfèrement des citoyens angolais incarcérés dans les établissements pénitentiaires zambiens.

Le communiqué précise que les six autres détenus attendent également l'autorisation des autorités zambiennes pour être transférés et purger le reste de leur peine en Angola.

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Les citoyens angolais condamnés en Zambie sont âgés de 20 à 59 ans et purgent des peines pour des crimes tels que le vol, les coups et blessures, le cambriolage, le vol dans les habitations, le séjour illégal, l'entrée illégale sur le territoire, la possession illégale de trophées de chasse, la chasse illégale et le vol qualifié.

Six Angolais sont détenus dans les établissements pénitentiaires de la province de l'Ouest, tandis que cinq autres purgent leur peine à Lusaka. La peine la plus lourde est de 16 ans d'emprisonnement et la moins lourde de deux ans et six mois.

Avant sa rencontre avec l'ambassadeur Albino Malungo, la délégation a rencontré des représentants des services pénitentiaires zambiens, sous la conduite du commissaire général adjoint Bwalya Kuyomba.

Ce dernier a considéré cette rencontre comme une étape importante pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine pénitentiaire et pour la mise en oeuvre des mécanismes convenus concernant le transfèrement des détenus.

La délégation angolaise, conduite par le commissaire adjoint chargé des enquêtes criminelles, Edson Albano Alberto César, travaille ce mardi à l'analyse des dossiers, à la vérification des conditions de détention des Angolais condamnés et à une vérification exhaustive des citoyens angolais purgeant des peines en Zambie.

Le groupe restera en Zambie jusqu'au 30 septembre et comprend des techniciens du Bureau du procureur général de la République, des ministères de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Intérieur et des Relations Extérieures.