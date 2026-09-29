Mozambique: Le pays ouvert à l'implantation du groupe OPAIA Motors

Calumbo — Le ministre mozambicain des Transports et de la Logistique, João Jorge Matlombe, a accueilli favorablement, ce mardi, le projet du groupe angolais OPAIA Motors d'installer une chaîne de montage de véhicules au Mozambique.

Cette intention a été exprimée par le directeur général d'OPAIA Motors, José Moreira, à l'issue d'une visite de ses installations effectuée par le ministre mozambicain, João Jorge Matlombe.

Selon le ministre, son pays est également ouvert et prépare actuellement un appel d'offres pour trouver un partenaire afin de mettre en oeuvre un projet de montage de véhicules similaire à celui de la Zone économique spéciale en Angola.

Le responsable a assuré que son gouvernement s'engageait à soutenir ce type d'investissements et à garantir l'harmonisation des risques liés à l'investissement lui-même.

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Il estime que le groupe est désormais en mesure de répondre aux besoins et de satisfaire à toutes les exigences techniques, sans rien envier aux grandes industries d'Europe et d'Asie.

Il a reconnu que certaines marques jouissent d'une très forte notoriété, bien que chaque entité développe la sienne et que la commercialisation dépende des stratégies marketing.

Le ministre a exprimé sa conviction que les Angolais adopteront avec une fierté nationale croissante leurs propres marques et commenceront ainsi à délaisser celles qui sont actuellement perçues comme étant « robustes ».