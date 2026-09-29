Angola: L'ouverture officielle de la campagne agricole 2026/2027 aura lieu à Cunene

Ondjiva — La province de Cunene accueillera, en octobre, la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2026/2027, a annoncé ce lundi à Ondjiva le directeur général de l'Institut de développement agraire (IDA), Felismino da Costa.

Placée sous le thème « Transformation des systèmes agricoles en systèmes agroalimentaires et accélération de la mise en valeur des ressources hydriques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle », la cérémonie se déroulera sur le périmètre irrigué du canal de Cafu.

Le responsable de l'IDA, institution placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, s'est exprimé devant la presse en marge d'une visite de courtoisie effectuée par la commission préparatoire de ce ministère auprès du vice-gouverneur de Cunene chargé des services techniques et des infrastructures, Generoso Kondjassili.

À cette occasion, il a expliqué que le choix de Cunene pour accueillir cet événement s'explique par les investissements en cours dans le secteur hydro-agricole de la région, notamment le canal de Cafu et les barrages de Ndúe et de Calucuve.

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Dans ce contexte, il a indiqué qu'une opération de distribution d'engrais, de semences, d'équipements et de moyens de micro et macro-mécanisation est en cours dans tout le pays, avec plus de 273 000 tonnes d'engrais disponibles.

Il a souligné que 80 % du quota destiné à Cunene est déjà arrivé dans la province et que la distribution devrait s'achever dans les prochains jours, afin de répondre aux besoins de 271 000 familles d'agriculteurs.

Felismino da Costa a indiqué que l'un des défis du Ministère de l'Agriculture et des Forêts consiste à intégrer 400 jeunes dans l'activité agricole, afin de contribuer à faire du secteur un véritable moteur de développement économique.

Il a ajouté qu'au-delà du secteur agricole, la délégation réalise également un diagnostic de l'état de préparation des infrastructures sanitaires liées au plan d'aménagement Quiteve-Humbe, dans le but d'améliorer la planification des outils, des technologies et des connaissances nécessaires pour rendre le secteur plus productif.

Le responsable a également souligné le potentiel de la région en matière d'élevage et sa contribution à l'économie nationale, préconisant des investissements accrus dans l'organisation sanitaire et la gestion du bétail afin de réduire la dépendance au pâturage extensif.

« Nous travaillons avec les éleveurs pour qu'ils adoptent de bonnes pratiques et garantissent de meilleurs revenus aux familles, tout en réduisant les pertes de bétail dues à la sécheresse et au manque d'eau », a-t-il souligné.

La commission préparatoire pour l'ouverture de la campagne agricole 2026-2027 comprend les secrétaires d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Camarada, et aux Forêts, João da Cunha, ainsi que les directeurs généraux des différents instituts et départements techniques.

La délégation du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, en mission dans la province de Cunene du 26 au 30 septembre, a visité les barrages de Hita Hita (à Cahama) et de Ruacaná (à Chitado), ainsi que le périmètre irrigué du barrage de Calueque, dans la municipalité de Namacunde.

Le programme prévoit également des visites du futur champ expérimental de production de pâturages et de fourrage, dans la localité d'Embudo (municipalité de Cafima), des barrages de Ndue et Calucuve (à Cuvelai) et des infrastructures sanitaires de Manquete.

La province de Cunene s'étend sur 87 342 kilomètres carrés et compte 1 806 417 habitants, dont 74 % résident en milieu rural, selon les résultats du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024.