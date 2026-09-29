Angola: Luanda forme des équipes pour accélérer la mise à jour du fichier électoral

Luanda — Cent quatre-vingts agents, sur un total d'environ 900 prévus, ont entamé ce mardi à Luanda une formation visant à accélérer le processus de mise à jour du fichier électoral au sein des communautés.

S'adressant à la presse après la cérémonie de lancement de la formation, le vice-gouverneur de la province de Luanda, Manuel Gonçalves, a appelé les citoyens âgés de plus de 18 ans à se rendre aux guichets uniques de service au public (BUAP), indépendamment de la présence d'équipes mobiles dans les rues.

Selon le vice-gouverneur, et conformément aux prévisions du ministère de l'Administration du territoire, Luanda doit mettre à jour les données de quelque 4 824 000 citoyens.ffr

Manuel Gonçalves a reconnu que, depuis le début du processus le 15 juin, les chiffres sont inférieurs aux attentes. Il a cité, parmi les principales raisons, le nombre encore insuffisant d'équipes, l'éloignement de certains BUAP fixes par rapport aux communautés et la lenteur des citoyens à se rendre aux postes de mise à jour.

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Le responsable a désigné les municipalités de Belas, Cazenga, Viana et Kilamba Kiaxi comme celles enregistrant la plus forte participation et le plus grand nombre de mises à jour.

Manuel Gonçalves a assuré que les conditions de travail des agents étaient garanties, notamment en ce qui concerne la logistique, le transport et les indemnités.

Le processus de mise à jour se poursuivra jusqu'au 31 mars, une période jugée suffisante par le vice-gouverneur pour atteindre les objectifs chiffrés.

À cet égard, le vice-gouverneur a appelé la population à accueillir les agents recenseurs et à collaborer avec eux, quelles que soient les opinions politiques.

De son côté, la directrice provinciale de l'enregistrement et de la modernisation administrative de Luanda, Paula Timóteo, a expliqué que les 900 agents seraient formés en deux semaines, répartis en quatre cycles.

Le recensement électoral, lancé le 15 juin, est le processus qui garantit l'inscription de tous les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans, afin qu'ils puissent exercer leur droit de vote lors des élections de 2027.