Angola: Des pêcheurs artisanaux reçoivent des bateaux

Moçâmedes — Au moins sept bateaux de pêche artisanale ont été livrés lundi, à autant de coopératives de la municipalité de Sacomar, dans la province de Namibe, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer l'activité de pêche.

La remise du matériel a été effectuée par le gouverneur de la province de Namibe, Archer Mangueira.

Chaque coopérative compte dix membres, ce qui porte à soixante-dix le nombre total de bénéficiaires directs de ce matériel acquis grâce au Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté (PIDLCP).

À l'occasion, le gouverneur Archer Mangueira a déclaré que l'Exécutif n'est pas opposé à la pêche, mais qu'il encourage des pratiques de pêche organisées et sûres, garantissant la sécurité des pêcheurs.

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Il a également souligné que l'objectif est de poursuivre cette initiative en créant davantage de coopératives, permettant ainsi à un nombre croissant de citoyens de participer activement à la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, il a exhorté les citoyens à mettre à jour leurs informations aux guichets uniques de services publics (BUAP) afin de garantir l'exercice de leurs droits civiques.

Les bénéficiaires ont déclaré, dans un message, que les bateaux concrétisaient une préoccupation de longue date et qu'une solution avait été trouvée grâce au dialogue, à la concertation et à l'implication de l'administration municipale auprès des communautés.