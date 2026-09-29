Angola: Le Conseil des ministres examine le Compte Général de l'État pour 2025

29 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/SB

Luanda — Le Conseil des ministres se réunit ce mardi, à Luanda, sous la direction du Président de la République, João Lourenço, afin d'examiner le Compte Général de l'État pour 2025, ainsi que d'autres documents d'intérêt socio-économique.

La 8e session ordinaire du Conseil des ministres examine également des propositions dans les domaines des ressources minérales, du pétrole et du gaz, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la jeunesse et des sports, des relations étrangères et de la culture.

À l'ouverture de séance, l'organe examinera le projet de résumé du procès-verbal de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres, qui s'est tenue le 28 août 2026.

Sera ensuite examiné le document du ministère des Finances relatif au Compte Général de l'État pour l'année 2025.

Dans le domaine des ressources minérales, du pétrole et du gaz, les projets de décrets présidentiels approuvant les modifications apportées aux contrats de services à risque pour les zones de concession des blocs KON 2 et 16, ainsi que la modification du contrat de partage de production pour la zone de concession du bloc 17/06, sont à l'étude.

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