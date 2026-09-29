Angola: DP World investit plus de 90 millions de dollars au pays

Luanda — DP World, multinationale leader dans les services logistiques et portuaires, investira 90 millions de dollars supplémentaires en Angola au cours des deux prochaines années, a annoncé lundi à Luanda son directeur exécutif pour l'Afrique, Mohammed Akoojee.

Le responsable s'exprimait lors de la séance d'ouverture de la deuxième édition du Sommet Angola Hub Transport et Logistique 2026, qui se tient à Luanda sous le slogan « Connecter les marchés, les personnes et les opportunités ».

Il a souligné que ce nouvel investissement s'ajoute aux 260 millions de dollars déjà investis dans le Port de Luanda, destinés à moderniser les opérations, à introduire de nouvelles technologies et à accroître les capacités.

Mohammed Akoojee a précisé qu'outre les opérations portuaires, DP World étudie les opportunités offertes par les marchés logistiques, les zones économiques spéciales et les corridors multimodaux, afin de renforcer l'intégration de l'Angola aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

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Le directeur a souligné la position stratégique de l'Angola et son engagement en faveur de la diversification économique, considérant que le pays a le potentiel de servir de porte d'entrée reliant l'Afrique australe et centrale aux marchés atlantiques et internationaux.

Dans son discours, il a plaidé pour un réseau logistique intégré, comprenant ports, voies ferrées, routes, parcs logistiques et solutions numériques, capable de faciliter la circulation des marchandises et de rapprocher les entreprises et les marchés africains.

À l'échelle continentale, Mohammed Akoojee a révélé que DP World prévoit d'investir trois milliards de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines années, à travers le développement d'infrastructures et d'écosystèmes logistiques permettant une plus grande efficacité des échanges commerciaux.

Il a ajouté qu'en Angola, 98 % des effectifs de l'entreprise sont locaux, soulignant que la création d'emplois, la formation et le développement des compétences font partie des retombées de ces investissements.

Cette stratégie vise, selon lui, à connecter les marchés, les populations et les opportunités, et à contribuer à une croissance économique durable.

La deuxième édition du Sommet Angola Hub Transport et Logistique réunit à Luanda des représentants des gouvernements africains, des institutions financières, des organisations multilatérales, des entreprises, des investisseurs et des opérateurs nationaux et internationaux.

Jusqu'à mercredi, les participants aborderont des sujets liés aux transports, à la logistique, à la connectivité et à l'intégration économique.

GIZ/CS/SB