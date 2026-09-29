Angola: Le MPLA exprime sa consternation suite au décès de Maria de Lourdes Veiga

Luanda — Le Bureau politique (BP) du Comité central du MPLA a exprimé, dans un communiqué publié lundi, sa consternation suite au décès de Maria de Lourdes Sousa Abambres Veiga, survenu dimanche 27, des suites de maladie.

Dans le document reçu par l'ANGOP, le BP du MPLA évoque le militantisme exceptionnel et exemplaire de Maria de Lourdes Veiga, originaire de la province de Cuanza Sul, qui a débuté son engagement au sein de la jeunesse de ce mouvement politique et s'est ensuite intégrée à l'Organisation de la Femme Angolaise (OMA), à Huambo.

Le communiqué souligne que Maria de Lourdes Veiga a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de députée à l'Assemblée nationale pour le groupe parlementaire du MPLA, de 2008 à 2012, au sein de la Commission des mandats, de l'éthique et du décorum parlementaire.

Elle a également été vice-gouverneure de Cuanza Sul chargée des affaires politiques et sociales, fonction qui lui a permis de participer à d'importantes initiatives et projets en faveur des communautés, des femmes, des jeunes, de la formation professionnelle et du développement social.

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Elle ajoute que, dans la dernière phase de sa carrière politique, sur proposition du MPLA à l'Assemblée nationale, elle a été nommée membre de la Commission électorale nationale (CNE), et a pris ses fonctions de commissaire nationale le 17 juillet 2025.

Elle précise en outre que, jusqu'à la fin de sa vie publique, elle a continué à servir l'une des institutions fondamentales de la vie démocratique de notre pays.

Cette fois, pour ses réalisations et sa contribution à la cause nationale, en 2025, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance, Maria de Lourdes Veiga a vu ses efforts pour la patrie reconnus par l'attribution de la Médaille de la paix et du développement.

Pour cette raison, le MPLA reconnaît en elle l'exemple d'une dirigeante dévouée au parti et à la Patrie, valeurs qui seront assurément immortalisées par les nouvelles générations qui aiment et défendent l'Angola.

« En ce moment de profonde tristesse, au nom des militants, dirigeants, cadres, sympathisants et amis du parti, le Bureau politique du Comité central du MPLA s'incline devant sa mémoire et présente ses plus sincères condoléances à sa famille », conclut le communiqué.