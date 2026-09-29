Angola: Le Gouvernement angolais évalue les mesures de redressement financier de Pescangola

Luanda — Le Gouvernement angolais a récemment analysé la situation économique, financière et opérationnelle de Pescangola, en vue du redressement et de la pérennité de l'entreprise.

Cette analyse a été menée par le ministère des Pêches et des Ressources marines et l'Institut national de gestion des actifs et des participations de l'Etat (IGAPE), lors d'une réunion présidée par la ministre, Carmen dos Santos.

Au cours de cette rencontre, les principaux défis financiers, opérationnels et de gestion de l'entreprise ont été analysés, selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP.

Il a été souligné qu'il était nécessaire d'approfondir le diagnostic de sa situation, d'évaluer les mesures déjà adoptées et d'identifier des solutions pour son redressement et sa pérennité.

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Les questions relatives à la rationalisation des coûts, aux responsabilités financières, à l'efficacité opérationnelle, aux actifs et à la capacité de production, ainsi qu'aux principaux obstacles au fonctionnement normal de l'entreprise, ont également été abordées.

En conclusion, la nécessité d'une meilleure coordination entre le ministère, Pescangola, l'IGAPE et les consultants a été réaffirmée.

Selon la note, cette coordination vise à consolider un programme de stabilisation financière et opérationnelle, assorti de mesures concrètes, de priorités et de responsabilités clairement définies.

Le secrétaire d'État à la Pêche et à l'Aquaculture, Victor Chilamba, ainsi que des directeurs et consultants de Pescangola, entre autres, ont participé à la réunion.