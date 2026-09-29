Angola: L'Angola et le Zimbabwe paraphent un accord dans le domaine de la défense et de la sécurité

Luanda — L'Angola et le Zimbabwe ont paraphé, ce lundi à Harare, un accord de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, visant à renforcer la formation et le renforcement des capacités des cadres, l'échange d'expériences ainsi que la coopération technico-militaire entre les deux pays.

L'instrument juridique a été signé par le ministre angolais de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio Amaral, et par la ministre zimbabwéenne de la Défense, Oppah Muchinguri-Kashiri, dans le cadre de la visite de travail de 72 heures que le responsable angolais effectue dans ce pays.

Lors de la cérémonie, Lúcio Gonçalves Amaral a souligné que l'accord établit un cadre pour le développement continu d'initiatives d'intérêt mutuel dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Parmi les domaines prévus par l'instrument figurent la formation et le renforcement des capacités des cadres, l'échange d'expériences, la réalisation d'exercices militaires conjoints et la coopération technico-militaire, outre d'autres questions définies par les parties.

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Selon le ministre angolais, la mise en oeuvre de l'accord devrait contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles des organismes de défense et de sécurité des deux pays, permettant ainsi une réponse plus efficace aux défis actuels et futurs.

Lúcio Amaral a qualifié la signature de l'accord de « nouvelle étape significative » dans le renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Angola et le Zimbabwe, fondées sur la préservation de la paix, de la stabilité et de la souveraineté des États.

Il a souligné que la coopération entre les institutions et les forces de défense et de sécurité joue un rôle essentiel dans la protection de la souveraineté des deux pays.

Le dirigeant a également soutenu que la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité ne devait pas se limiter au volet militaire ou opérationnel, mais contribuer à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits, à la protection des populations et à la création d'un environnement de stabilité propice au développement économique et social.

Relations historiques

Le ministre de la Défense nationale a rappelé que la coopération entre l'Angola et le Zimbabwe est antérieure à l'accord qui vient d'être paraphé, les relations entre les deux pays trouvant leurs racines dans les luttes de libération nationale des peuples d'Afrique australe.

Dans ce contexte, il a souligné que la confiance mutuelle et le dialogue permanent sont des éléments fondamentaux pour traduire en résultats concrets les engagements pris dans le cadre de cet accord.

Lúcio Amaral a réitéré l'engagement de l'Angola à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires, fondée sur les principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de la confiance réciproque et du bénéfice mutuel.

Pour conclure, il a félicité les délégations ayant participé aux négociations et à l'élaboration de l'instrument juridique, et a exprimé le souhait de voir les relations entre l'Angola et le Zimbabwe continuer à s'approfondir dans le domaine de la défense et de la sécurité, au profit de la paix et de la stabilité dans la région.