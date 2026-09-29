Angola: Le secrétaire d'État à la Coopération internationale reçoit l'ambassadeur de Cuba

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, s'est entretenu ce lundi, à Luanda, avec l'ambassadeur de Cuba en Angola, Óscar León González.

Selon une note du ministère des Relations extérieures transmise à l'ANGOP, la rencontre a permis aux deux responsables d'examiner les préparatifs de la Commission intergouvernementale Angola-Cuba, en accordant une attention particulière aux divers aspects liés à l'organisation de cet important mécanisme de coopération bilatérale.

Les deux parties ont analysé des questions relatives à la préparation de la prochaine session de ladite Commission, dans le but de créer les conditions propices au renforcement et à la dynamisation de la coopération entre l'Angola et Cuba dans des domaines d'intérêt commun.

À cette occasion, l'ambassadeur cubain a transmis les remerciements de son gouvernement au Président João Lourenço pour la position adoptée dans son discours lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en faveur de Cuba et pour son appel à la levée de l'embargo frappant son pays.

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Óscar León González a souligné que Cuba apprécie la position constante de l'Angola face au blocus nord-américain ainsi que le soutien exprimé par le « plus haut dirigeant de la nation angolaise » au sein de la principale instance multilatérale des Nations unies.

Le diplomate cubain a également estimé que les propos tenus par le Chef de l'État angolais à l'Assemblée générale des Nations unies « confirment le bien-fondé de la distinction qui lui a été décernée par l'Union africaine » en tant que « Champion pour la paix et la réconciliation en Afrique », en reconnaissance de sa contribution à la promotion de la paix, du dialogue et de la réconciliation sur le continent.

L'ambassadeur de Cuba a également évoqué la situation politique, économique et sociale de son pays, en soulignant les contraintes qui l'affectent ainsi que leurs répercussions sur la vie de la population.

La Commission intergouvernementale de coopération économique et technico-scientifique entre l'Angola et Cuba permet aux deux parties d'évaluer les engagements pris, d'identifier de nouveaux domaines de coopération, d'actualiser les instruments juridiques et de définir des plans d'action ainsi que des objectifs pour les secteurs jugés prioritaires.

La 15e session, tenue à La Havane en avril 2023, a permis la mise à jour de conventions, d'accords et de mémorandum d'entente, ainsi que la signature de nouveaux instruments dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, de la jeunesse et des sports.

La coopération au sein de la Commission dépasse les secteurs traditionnels pour englober des domaines tels que la santé, l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, la défense, les finances, la justice, l'énergie, le commerce et l'investissement.

Lors de cette 15e session, les deux parties ont également défini des mesures visant à attirer les investissements étrangers et à renforcer les relations entre entreprises, avec la participation de l'AIPEX pour la partie angolaise et de PROCUBA pour la partie cubaine.

Historiquement, conclut la note, la Commission a servi de plateforme de concertation, de négociation et de suivi des engagements pris par les deux États. SC/LUZ