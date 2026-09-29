Angola: La modernisation des infrastructures considérée comme facteur clé pour relever les défis actuels

Luanda — La modernisation des infrastructures, l'innovation technologique, le développement durable et la formation du personnel national ont été présentés comme des facteurs essentiels pour relever les défis actuels et futurs du secteur des transports en Angola et en Afrique.

Cette position a été défendue lors des panels « L'avenir des transports africains : innovation, talents et emplois de demain » et « Voies de communication, développement durable et mobilité verte en Afrique », organisés dans le cadre du Sommet Angola Hub sur les transports et la logistique.

Lors du premier panel, le directeur commercial de la société Nors, Licínio Sanches, a souligné l'évolution du secteur des transports dans le pays, en mettant l'accent sur la modernisation technologique, l'efficacité logistique et l'intégration des différents modes de transport : routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire.

Il a également évoqué la réhabilitation des corridors ferroviaires et les investissements dans la numérisation et la modernisation des flottes de poids lourds, d'autobus et de véhicules logistiques, insistant sur la nécessité de solutions technologiques adaptées au contexte national et d'un engagement continu en faveur de la formation des techniciens et des partenaires.

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À son tour, l'ingénieure Marta Oliveira, intervenante du panel sur les voies de communication, le développement durable et la mobilité verte en Afrique, a souligné que le développement durable des infrastructures exige une approche intégrée et des études rigoureuses en amont des projets.

Selon elle, des études de faisabilité hydrologiques, géotechniques et environnementales sont indispensables pour garantir la pérennité des travaux.

« La précipitation dans l'exécution des projets peut contraindre ultérieurement à corriger des défauts qui auraient pu être évités lors de la phase de planification », a-t-elle averti.

Elle a également évoqué le réseau routier comme un défi majeur, compte tenu de la croissance démographique et de l'intensification de la circulation des personnes et des marchandises.

Interrogée sur la possibilité d'une autoroute reliant le nord au sud du pays, elle a reconnu l'importance du projet, tout en plaidant pour la création d'alternatives techniquement, financièrement et écologiquement viables afin d'assurer une gestion efficace du trafic.

La deuxième édition du Sommet Angola Hub Transport et Logistique réunit à Luanda des représentants de gouvernements africains, d'institutions financières, d'organisations multilatérales, d'entreprises, d'investisseurs et d'opérateurs nationaux et internationaux.

Jusqu'à mercredi, les participants discuteront de sujets liés aux transports, à la logistique, à la connectivité et à l'intégration économique.