Angola: Flávio prend les rênes de l'équipe olympique

Luanda — L'entraîneur angolais Flávio Amado a pris la tête de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, qui prépare son match contre la Namibie, mercredi au stade national 11 de Novembro, à Luanda, dans le cadre des qualifications pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

C'est ce qu'a informé lundi à l'ANGOP, le vice-président de la Fédération angolaise de football (FAF) chargé des équipes nationales, Carlos Alonso « Kaly », qui a confirmé la nomination de l'entraîneur à la tête de l'équipe olympique.

Flávio Amado, qui a récemment pris les rênes de l'équipe nationale des moins de 20 ans, cumulera des fonctions au sein des deux catégories d'âge.

Ses débuts à la tête des moins de 23 ans auront lieu face à la Namibie, une rencontre cruciale pour les ambitions de l'Angola dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

L'ancien international angolais pilotera ainsi une génération de joueurs de moins de 23 ans, une mission qui s'ajoute à celle qu'il a récemment entamée à la tête des moins de 20 ans.