Angola: Le MINSA forme 333 infirmiers en soins intensifs

Luanda — 333 infirmiers angolais, possédant des compétences avancées en soins aux patients en état critique, participent, depuis lundi, à Luanda, à un programme d'immersion en vue d'une spécialisation en soins infirmiers intensifs, une initiative du ministère de la Santé (MINSA).

Selon une note du MINSA transmise à l'ANGOP, cette formation s'inscrit dans le cadre du Programme de formation des ressources humaines pour la santé (PFRHS), en collaboration avec l'Institut de spécialisation en santé (IES).

Lors de la cérémonie d'ouverture, Adão Chimuanji, consultant du MINSA pour le projet de formation des ressources humaines pour la santé, a souligné l'importance stratégique de cette formation pour le renforcement des compétences techniques des professionnels infirmiers et l'amélioration de la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé.

D'après lui, le recours à la simulation clinique permet aux professionnels de développer leurs compétences dans des conditions sécurisées et proches des situations rencontrées en milieu hospitalier, les préparant ainsi à une prise en charge plus efficace des cas complexes.

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Le coordinateur du Centre de formation et de simulation médicale du complexe hospitalier de cardiologie et de pneumologie Dom Alexandre do Nascimento, Cordeiro Alves, a souligné le rôle essentiel des infirmiers dans la surveillance continue des patients en soins intensifs et a plaidé en faveur d'une formation spécialisée comme moyen d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

Pour les participants, cette formation représente une opportunité d'approfondir leurs connaissances, de transformer les concepts théoriques en compétences pratiques et d'améliorer la réactivité des équipes soignantes face à des situations complexes.

Le document précise que cette initiative, inscrite dans la stratégie de valorisation et de spécialisation des ressources humaines du secteur de la santé, comprend un volet pratique basé sur la simulation clinique avancée.

Ce volet permet aux participants de développer et de perfectionner leurs compétences dans un environnement contrôlé, proche de la réalité hospitalière.

Prévu jusqu'au 23 octobre 2026, le programme sera mis en oeuvre dans les centres de Luanda, Cabinda, Cunene, Huambo et Benguela, et visera à renforcer les compétences techniques des infirmiers en matière de prise en charge des patients en soins intensifs.

Parmi les compétences à développer figurent l'évaluation clinique, l'assistance ventilatoire, la prise de décision, le leadership et le travail d'équipe, considérées comme fondamentales dans la prise en charge des patients nécessitant des soins intensifs.

Avec cette initiative, le ministère de la Santé entend renforcer la formation continue et spécialisée des professionnels infirmiers, contribuant ainsi au développement des ressources humaines du secteur et au renforcement du Système National de Santé.