Angola: Foudroiement - Six membres d'une même famille tués à Andulo

Cuito ( — Six membres d'une même famille ont péri lundi dans la municipalité d'Andulo, province de Bié, victimes de la foudre qui s'est abattue sur la région lors de fortes pluies.

L'information a été communiquée ce mardi par Vasco Chioca, porte-parole du commandement provincial de la Protection civile et des pompiers (SPCB) de Bié.

Il a expliqué qu'au moment du drame, les victimes se trouvaient dans un champ lorsqu'elles ont été frappées par la foudre à l'intérieur d'une cabane où elles s'étaient réfugiées pour échapper à la pluie après un incendie provoqué par la foudre.

Selon le porte-parole, les victimes sont le père, la mère, enceinte de huit mois, et leurs quatre enfants âgés de six à treize ans.

Il a indiqué que le commandement provincial du SPCB de Bié, en collaboration avec la municipalité d'Andulo, met tout en oeuvre pour accompagner la famille endeuillée dans l'organisation d'obsèques dignes.

Il a profité de l'occasion pour exhorter la population à redoubler de vigilance pendant la saison des pluies, en évitant de séjourner dans des abris précaires sous des arbres isolés en plein air lors des orages.