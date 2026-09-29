Angola: Luanda enregistre un retour progressif des élèves à l'école après la grève

Luanda — Les écoles de l'enseignement général public et privé de Luanda ont enregistré, ce lundi, un retour timide des élèves à l'école, après la levée vendredi dernier, de la grève des enseignants.

L'ANGOP a constaté ce retour en classe lors de sa tournée dans certains établissements scolaires de la municipalité de Maianga, où les enseignants pensent recourir à certaines méthodes d'enseignement pour rattraper le temps perdu pendant la grève.

S'adressant à l'ANGOP, la directrice générale de l'école Ngola Kanini, Maria do Francisco, a confirmé la présence d'un bon nombre d'enseignants et des élèves à l'école.

Elle a toutefois estimé que l'absence de certains élèves était due au manque d'information sur la reprise des cours ce lundi (28).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maria Francisco a par ailleurs salué le consensus trouvé entre le Syndicat National des Enseignants (SINPROF) et le gouvernement, dans le cadre des préalables posés par les enseignants.

« Ce consensus aurait dû être trouvé plus tôt, d'autant plus que quand il y a grève, les enseignants suspendent les cours et que les élèves en pâtissent », a-t-elle déclaré.

De son côté, Paulo Silva, enseignant à l'école Juventude em Luta, a reconnu que la grève paralyse le programme établi pour le cycle de formation et perturbe le rythme d'études pour les élèves, alors en début d'année scolaire.

Pour y remédier, a-t-il confié, les enseignants vont récapituler les leçons enseignées, puis poursuivre normalement le programme scolaire.

Selon le directeur de cette école, Fernando Armindo, le retour en classe est un soulagement, étant donné qu'il permet aux enfants de continuer à poursuivre leurs études pour un avenir prometteur.

La grève des enseignants a été décidée lors d'une assemblée des enseignants qui s'est tenu le 12 septembre dernier. L'organisme a pris cette mesure pour protester contre la violation présumée de l'accord signé avec le gouvernement en janvier.

Le SINPROF avait annoncé une grève en quatre phases, la première devait se dérouler du 21 septembre au 15 octobre et la seconde en novembre de cette année.

Cependant, il a été convenu, que déjà au mois d'octobre, 27 000 agents de l'éducation vont commencer à percevoir les salaires ajustés aux nouvelles catégories, et que le groupe restant de 26 000 personnels bénéficiera des ajustements au cours du premier trimestre 2027.