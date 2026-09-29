Angola: Des spécialistes réclament un renforcement de la prévention contre la rage animale

Luanda — Le retard dans la recherche d'une assistance médicale après une morsure animale peut augmenter le risque de décès par la rage, a averti ce lundi à Luanda, la spécialiste en infectiologie Maria Mateta.

Dans sa déclaration à la presse, à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, célébrée ce 28 septembre, la spécialiste a souligné que la rage reste l'un des défis de santé publique en Angola, en raison de sa forte létalité et des difficultés d'accès rapide aux services de santé, surtout pour les populations vivant loin des centres urbains.

Face à cette situation, la spécialiste a insisté sur le renforcement de la vaccination animale, la mise à disposition du vaccin et de l'immunoglobuline antirabique dans les centres de santé, ainsi que sur la formation des professionnels de santé, afin de garantir une prise en charge rapide des cas d'exposition.

Maria Mateta a expliqué que la rage est une maladie virale aiguë et grave, causée par un virus qui affecte le système nerveux et se transmet principalement par la salive d'animaux infectés, à travers des morsures, griffures ou léchage de plaies ouvertes et de muqueuses.

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La spécialiste a fustigé le recours initial à des remèdes traditionnels après une morsure, dans la mesure où il retarde la consultation médicale et aggrave les risques pour la victime.

« En cas de morsure, la plaie doit être immédiatement lavée avec beaucoup d'eau et du savon, appliquer un antiseptique approprié et ensuite chercher un centre de santé pour une évaluation et l'administration éventuelle d'un prophylaxie post-exposition », a-t-elle conseillé.

Le médecin a expliqué à la population que les premiers signes de la maladie peuvent inclure de la fièvre, un malaise, une faiblesse et des changements dans la région où la morsure s'est produite.

Selon Maria Mateta, le principal moyen de prévenir la rage humaine est d'empêcher la maladie d'atteindre le système nerveux, grâce à une intervention immédiate après une exposition à risque.

Elle a estimé que la lutte contre la rage exige une approche intégrée entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

À son tour, la vétérinaire Victoria Félix a indiqué que les cas de rage animale en Angola présentent actuellement une tendance à la baisse, malgré la persistance de situations liées à un manque de vaccination.

Elle a indiqué que les chiens, les chats et les singes figurent parmi les espèces les plus touchées par la maladie.

Pour Victoria Félix, les animaux doivent être vaccinés dès l'âge de trois mois et recevoir un vaccin chaque année tout au long de leur vie.

La vétérinaire a exhorté la population à consulter un médecin au plus vite en cas de morsure, rappelant que la rage est une maladie mortelle à 100 % après l'apparition des symptômes.

La Journée mondiale de la rage est célébrée chaque année le 28 septembre, un rappel au renforcement de la prévention et de la lutte contre cette maladie.

La rage est présente dans plus de 150 pays et cause environ 60 000 décès humains par an, les chiens étant la principale source d'infection.