Angola: Les pompiers enregistrent sept décès ce week-end au pays

28 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Sept personnes sont décédées et 43 ont été blessées à travers le pays au cours du week-end, au cours de 112 interventions enregistrées par le Service de protection civile et de lutte contre les incendies (SPCB).

Selon le rapport d'activité des dernières 72 heures transmis ce lundi à l'ANGOP, on note une baisse de 11 décès, une augmentation de huit blessés et une diminution de 11 interventions par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les décès, trois sont dus à des causes indéterminées, deux à des noyades présumées, et un cas chacun à un suicide présumé par pendaison et à un accident de la route.

Concernant les blessés, le document indique que 36 cas résultent d'accidents de la route, sept d'agressions physiques, et un cas chacun d'accident du travail, d'accident sportif et de chute.

Selon le document, le SPCB a également effectué 146 interventions de secours diverses, notamment 104 prises en charge préhospitalières.

La note précise qu'au cours de cette période, le service a mobilisé un effectif de 2 186 pompiers et 100 moyens techniques, tels que des équipements de lutte contre les incendies, de sauvetage (y compris aquatique), des ambulances, des vedettes, entre autres.

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