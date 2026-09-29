Congo-Brazzaville: Le SME à Zaire rapatrie 97 citoyens congolais

Mbanza Kongo ( — Quatre-vingt-dix-sept citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés ces derniers jours par le SME dans la province de Zaire pour entrée et séjour illégaux sur le territoire national.

Selon le porte-parole de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur à Zaire, Sérgio Afonso, qui a fait le point sur les événements du 17 au 23 de ce mois, ces citoyens ont été interrogés et placés en garde à vue à différents endroits de la région dans le cadre d'opérations de contrôle des étrangers en situation irrégulière.

Il a ajouté que parmi eux, 95 migrants illégaux ont été rapatriés par décision administrative et deux par mesure judiciaire.

Sergio Afonso a également indiqué que 43 citoyens ont quitté le pays par la frontière terrestre de Luvo et 54 par le poste naval de la 2e unité de police des frontières, dans la municipalité de Soyo.

Le groupe comprend 80 hommes et 17 femmes accompagnés de cinq mineurs, a-t-il précisé.

Cinq municipalités de la province de Zaire partagent une frontière avec la Région centrale du Congo (RDC) : Luvo, Soyo, Nóqui, Cuimba et Quêlo, soit une distance totale de 310 kilomètres.