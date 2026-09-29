Angola: Une responsable salue des plans directeurs municipaux

Ondjiva ( — La secrétaire d'État à l'Urbanisme et à l'Habitat, Conceição Cristóvão, a réaffirmé lundi, dans la province de Cunene, l'engagement du Gouvernement à élaborer des Plans Directeurs Municipaux (PDM) afin de dynamiser le développement.

S'exprimant lors de la présentation du cabinet de conseil chargé de l'élaboration des PDM de Namacunde et de Cuanhama, la responsable a déclaré que cette initiative permettra de rendre les territoires plus organisés, fonctionnels, durables et préparés aux défis de demain.

Conceição Cristóvão a expliqué que les PDM relèvent du volet 2B du projet Njila et seront élaborés par le consortium BDM-NRV, dans le but d'améliorer l'aménagement du territoire et la planification urbaine.

Selon la secrétaire d'État, ces plans contribueront à l'organisation et à la gestion du territoire, à la protection des ressources naturelles, à la promotion de logements décents et à la création de conditions favorables à l'investissement et au développement économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a ajouté que cette initiative pourrait également contribuer à améliorer le climat des affaires et à promouvoir les investissements étrangers en offrant une plus grande clarté et une meilleure prévisibilité aux citoyens et aux investisseurs concernant l'utilisation des sols.

La responsable a également souligné que le projet vise à renforcer la gouvernance locale, à améliorer la prestation des services publics et à donner aux agents municipaux les moyens d'une gestion plus efficace et durable des ressources de l'État.

La gouvernante a reconnu la croissance démographique et l'expansion urbaine enregistrées dans la région, soulignant la nécessité de garantir les infrastructures, de définir l'emplacement approprié des équipements sociaux et d'assurer la protection des zones agricoles et environnementales.

Conceição Cristóvão a indiqué que la mise en oeuvre des Schémas Directeurs Municipaux (SDM) témoigne d'un engagement en faveur de l'élaboration d'une stratégie intégrée pour le développement des deux municipalités et, par conséquent, de la province.

Elle a affirmé que le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat continuera de suivre l'élaboration de ces plans, en étroite collaboration avec le Gouvernorat de Cunene et les administrations municipales concernées.

Le vice-gouverneur de Cunene chargé des services techniques et des infrastructures, Generoso Kondjassili, a quant à lui souligné l'importance des Schémas directeurs municipaux (SDM), les considérant comme un instrument de renforcement de la gestion territoriale et du développement urbain dans les municipalités.

Il a jugé fondamentale la participation coordonnée du ministère de tutelle, du Gouvernorat provincial, des administrations municipales et des équipes techniques concernées, afin de tenir compte des spécificités de chaque région et des intérêts des populations.

Le représentant du projet Njila, Manuel Kwelela, a indiqué que le processus est divisé en quatre régions et couvre les provinces de Huíla (quatre schémas) et de Cunene (deux schémas).

La province de Cunene s'étend sur 87 342 kilomètres carrés et compte 1 806 417 habitants, dont 74 % vivent en zone rurale, selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024.