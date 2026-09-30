Afrique de l'Ouest: Un Forum de l'investissement en 2027 à Lomé

29 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a annoncé mardi à Lomé la tenue du Forum de l'investissement de la Cédéao qui aura lieu les 7 et 8 avril 2027 à Lomé.

Cette nouvelle édition fait suite à celle organisée à Lomé en 2024, qui avait réuni plus de 700 participants et plus de 30 intervenants de renom venus de plus de 20 pays.

Ce premier forum s'était traduit par la signature de trois protocoles d'accord représentant un financement total de 439 millions de dollars pour des projets en Guinée, au Nigeria et au Sénégal, aujourd'hui en cours de financement.

L'Afrique de l'Ouest a enregistré une croissance du PIB de 4,8 % en 2025, contre 4,7 % en 2024, avec une inflation moyenne réduite de près de 9 % et un solde du compte courant excédentaire à 1,8 % du PIB. Mais la guerre au Moyen-Orient a modifié ces perspectives : la hausse des prix de l'énergie et des engrais pèse désormais sur les prix à la consommation et sur les réserves de change de plusieurs pays.

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C'est dans ce contexte qu'a été choisi le thème de l'EIF 2027 : « Résilience et transformation : naviguer dans l'incertitude mondiale et libérer une croissance inclusive dans la sous-région ouest-africaine ».

Pour les responsables de la BIDC, la résilience ne peut plus reposer sur les seuls cycles favorables des prix des matières premières, une leçon tirée notamment de la pandémie de Covid-19. Elle exige une transformation structurelle des économies, capable de capter davantage de valeur dans les chaînes de production plutôt que de se limiter à l'exportation de matières premières brutes.

L'EIF 2027 s'articulera autour de trois piliers : la transformation structurelle des économies, l'intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au service de la résilience et de l'inclusion, et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle de la Banque elle-même. L'accompagnement des jeunes et des femmes, notamment via l'entrepreneuriat, figure parmi les priorités affichées pour ne laisser personne de côté.

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