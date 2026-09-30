Afrique de l'Ouest: Mobilisation à Lomé pour améliorer le taux de réformes

29 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Réunis mardi à Lomé pour la revue annuelle des réformes, projets et programmes communautaires de l'UEMOA, les acteurs nationaux ont été appelés à se remobiliser pour améliorer un taux de mise en oeuvre en recul.

Cet exercice de revue vise à accélérer les réformes communautaires pour en maximiser l'impact social et économique. Or, si le taux de mise en oeuvre s'établissait à un niveau satisfaisant de 77,9 % en 2024, il a chuté à 68,7 % en 2025, soit un recul de 9,2 points de pourcentage.

Face à ce constat, jugé loin d'être une fatalité, le Bureau de représentation de la Commission au Togo a pris plusieurs initiatives dès le début de l'année 2026. Une réunion avait notamment été convoquée en mars avec les responsables concernés pour dresser un bilan critique des réformes et définir une stratégie de redressement, avec des recommandations transmises au ministère de des Finances et du Budget.

Des rencontres ont également été menées avec plusieurs ministères ainsi qu'avec le secrétariat général du gouvernement, permettant d'exposer la problématique et de nourrir l'espoir d'un taux de mise en oeuvre amélioré pour 2026.

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C'est dans cet esprit que s'est tenue la session avec un appel à un engagement personnel de chaque participant, afin d'examiner la situation à l'appui de preuves concrètes et de contribuer, collectivement, à faire remonter le taux de mise en oeuvre des réformes communautaires.

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