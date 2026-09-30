Maroc: SM le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement

29 Septembre 2026
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, mardi au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Voici la traduction de ce communiqué :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu ce mardi 17 Rabii II 1448 de l'Hégire, correspondant au 29 septembre 2026 au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité, que le Souverain a nommée, en vertu de l'article 47 de la Constitution, Cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement ».

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