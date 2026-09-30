Kenya: Le projet de méga-raffinerie de Dangote à Lamu contesté en justice

Après le Nigeria, le Kenya. Ce mercredi 30 septembre, le milliardaire Aliko Dangote doit poser la première pierre de son nouveau projet de méga-raffinerie à Lamu, sur la côte nord-est du Kenya. Qualifié de « chef-d'oeuvre » par le président William Ruto, le projet pourrait déjà être confronté à un obstacle judiciaire. Cent trente-trois membres d'une communauté voisine du futur chantier ont saisi le tribunal de l'environnement et des terres de Malindi pour contester sa construction.

L'usine représente un investissement compris entre 15 et 16 milliards de dollars. Elle pourra, à terme, traiter près de 700 000 barils de brut par jour, soit une capacité comparable à celle de sa jumelle de Lekki, dans la banlieue de Lagos, au Nigeria.

Néanmoins, des agriculteurs et habitants originaires de Chandavai, une zone du comté de Lamu, estiment que la construction de cette méga-raffinerie porte atteinte à leurs droits fonciers ainsi qu'à leur patrimoine ancestral. Leurs familles vivent et cultivent ces terres depuis plusieurs générations.

Chantier suspendu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les plaignants redoutent notamment « des expulsions forcées et la destruction de propriétés, alors qu'aucun plan de relogement n'est prévu ». Ils soulignent également que le code environnemental kényan prévoit normalement que tout projet d'une telle ampleur soit précédé d'une « étude sur l'impact environnemental ».

Une première décision, rendue publique ce mardi 29 septembre ordonne que le chantier de la nouvelle raffinerie d'Aliko Dangote soit suspendu jusqu'au réexamen de l'affaire par la justice, prévu le 14 octobre prochain.

Le groupe Dangote assure toutefois que cette procédure ne perturbera pas l'inauguration en grande pompe prévue ce mercredi. Une cérémonie à laquelle ont été conviés plusieurs chefs d'État africains et qui sera présidée par le président kenyan William Ruto, fervent défenseur de ce projet de méga-raffinerie dans son pays.