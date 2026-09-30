Mauritanie: Des proches de blogueurs installés à l'étranger arrêtés par la police

30 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Moussa Oumar Barry

Plusieurs membres de familles de blogueurs et d'influenceurs basés à l'étranger ont été arrêtés ce lundi 28 septembre par la police mauritanienne. Aucun motif officiel n'a été communiqué pour le moment, mais les autorités accusent régulièrement ces blogueurs de faire du chantage à l'encontre de personnalités mauritaniennes.

Parmi les personnes arrêtées figure Abderrahmane Kmach, frère de Sidi Mohamed Kmach, blogueur très suivi et critique du régime, installé aux États-Unis. Selon le journal Al-Akhbar, il aurait été arrêté ce lundi sur son lieu de travail, à Nouakchott. Sa soeur, Oumtbabeeb Kmache, a été interpellée à M'Boud, dans la région du Gorgol, dans le sud du pays, avant d'être transférée vers la capitale mauritanienne.

Des accusations de « chantage » et d'extorsion

Les autorités accusent régulièrement certains blogueurs de la diaspora de se livrer à des opérations de « chantage » et d'extorsion à l'encontre de personnalités et d'hommes d'affaires mauritaniens. Le journal Essahra affirme avoir obtenu de la Direction générale de la Sûreté nationale des données : virements, transferts d'argent, des milliers de transactions vers des blogueurs résidant à l'étranger...

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Ces blogueurs rejettent les accusations et se présentent comme des lanceurs d'alerte. L'un d'eux, contacté par RFI, estime qu'il s'agit d'une démarche des autorités pour les faire taire, en raison de leurs critiques à l'égard du pouvoir mauritanien. Il se dit inquiet, car il ignore, jusqu'à présent, où sont détenus les membres de sa famille.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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