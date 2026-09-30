Cote d'Ivoire: ONU - Vagondo Diomandé et Leonardo Simão échangent sur la stabilité régionale

La paix, la stabilité et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel étaient au coeur des échanges entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão. Les deux personnalités se sont entretenues, mardi 29 septembre 2026, à Abidjan.

Cette audience intervient dans le cadre de la mission du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, prévue du 27 septembre au 4 octobre. Leonardo Santos Simão participe notamment à la Semaine régionale de haut niveau sur les Femmes, les Jeunes, la Paix, la Sécurité et la Résilience économique en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Au cours de la rencontre, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, avec un accent particulier sur les enjeux de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel.

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Le Représentant spécial a, à cette occasion, adressé ses félicitations au gouvernement ivoirien pour la bonne organisation des élections présidentielles. Il a également salué l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de consolidation de la paix et de stabilité dans la sous-région.

Leonardo Santos Simão a par ailleurs réaffirmé l'engagement des Nations Unies à poursuivre et à renforcer leur accompagnement des États d'Afrique de l'Ouest et du Sahel dans leurs efforts de préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité.

En retour, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé a salué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Il a également relevé l'appui constant de l'Organisation aux initiatives visant à consolider la paix et la stabilité dans la sous-région.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a, en outre, réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à poursuivre sa coopération avec les Nations Unies et l'ensemble de ses partenaires.

Cette coopération, a-t-il indiqué, doit contribuer aux efforts régionaux en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Cette rencontre s'inscrit ainsi dans la continuité du dialogue entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies sur les enjeux sécuritaires régionaux. Elle intervient alors que l'ONU poursuit ses consultations avec les acteurs ouest-africains sur les défis liés à la paix, à la sécurité et à la résilience dans la région.