Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 septembre 2026

revue de presse

Maroc : Après sa nomination, Fatima Ezzahra El Mansouri entame les discussions avec les partis

Au lendemain de sa nomination, la presse marocaine ne s'y trompe pas : de nombreux articles analysent cette arrivée à la tête du gouvernement comme une preuve de modernité. « Confier les rênes de l'exécutif à une femme place le Royaume à l'avant-garde régionale », écrit le site Hespress. « Au Maghreb et dans le monde arabe, cette visibilité politique est inédite, en Afrique, elle consolide le discours marocain en faveur d'une gouvernance inclusive », poursuit-il.

À la sortie de son audience avec Mohammed VI, ce 29 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri est-elle même revenue sur l'aspect symbolique de sa nomination. Elle a déclaré à la presse : « C'est source de fierté pour moi et pour toutes les femmes de la nation. » (Source RFI)

Sénégal : Le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel, l’examen du Code pétrolier suspendu

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L’examen d’une proposition de loi modifiant le Code pétrolier sénégalais a été suspendu mardi 29 septembre après la saisine du Conseil constitutionnel par le gouvernement. L’exécutif demande aux Sages de se prononcer sur la recevabilité du texte avant la poursuite de la procédure parlementaire.

La proposition de loi numéro 37/2026 devait être examinée en séance plénière dans le cadre de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Elle vise à modifier la loi numéro 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier. (Source BeninWebTV)

Un Nigérian danse sans interruption pendant sept jours pour tenter de battre le record du monde

Un danseur nigérian a bouclé un marathon de danse de 168 heures à Lagos dans le but d'établir un nouveau record du monde. Benjamin Daniel, surnommé « Ben Dancer », avait pour objectif de danser pendant sept jours afin de battre le record du monde Guinness du plus long marathon de danse réalisé par un individu.

Acclamé par ses amis et supporters au Freedom Park de Lagos, le danseur de 33 ans a atteint son objectif horaire vers 3 h du matin, heure locale, mais a continué à danser pendant neuf heures supplémentaires, jusqu'à midi, selon son équipe. Épuisé, il s'est rendu à l'hôpital pour un examen médical.

Le Guinness World Records a confirmé à la BBC avoir reçu la candidature de Daniel pour le titre. Le record actuel est de 127 heures. (Source BBC Afrique)

ONU : Derrière le duel de deux femmes Grynspan-Birkett, le test africain

La succession d’António Guterres prend une dimension particulière pour l’Afrique. À l’issue du troisième vote indicatif du Conseil de sécurité, le 18 septembre, la Costaricaine Rebeca Grynspan et la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett restent en tête. Grynspan a obtenu neuf voix « encourage », contre huit pour Birkett. Mais ces consultations sont confidentielles, non contraignantes et ne préjugent pas du choix final, qui devra tenir compte de l’accord des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Pour l’Afrique, le sujet ne se limite pourtant pas au duel entre deux candidates latino-américaines et caribéennes. Deux candidatures africaines demeurent dans la course : l’ancien président sénégalais Macky Sall et l’Ougandais Olara Otunnu. L’ONU confirme officiellement leurs candidatures. Mais les consultations successives montrent une difficulté : au troisième tour, Macky Sall et Olara Otunnu restent derrière les deux candidates de tête. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Cyril Ramaphosa ordonne un plan d’urgence contre les violences faites aux femmes

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mardi une série de mesures d’urgence pour renforcer la sécurité des femmes, après la découverte des corps de 11 femmes à Ekurhuleni, à l’est de Johannesburg, depuis la mi-juillet.

Dans une allocution à la nation, le chef de l’État a reconnu la colère suscitée par ces meurtres et assuré partager cette colère. Une équipe d’intervention multidisciplinaire a été mise en place pour enquêter sur les décès. Quatre personnes sont actuellement en garde à vue. (Source Africanews)

Kenya : 133 habitants défient Dangote et son projet de raffinerie à 16 milliards de dollars

Le groupe Dangote maintient la cérémonie de lancement de sa future raffinerie de Lamu, prévue mercredi 30 septembre, malgré une décision de justice portant sur le terrain destiné au projet. L’installation, évaluée à 15 à 16 milliards de dollars, doit disposer d’une capacité de traitement de 700 000 barils de pétrole par jour. Le différend oppose le projet à 133 habitants qui revendiquent des droits sur une partie du site.

Le projet pétrolier porté par Aliko Dangote au Kenya rencontre son premier obstacle judiciaire. Cent trente-trois habitants de Chandavai, dans le comté côtier de Lamu, contestent l’utilisation de terrains destinés à accueillir la future raffinerie du groupe nigérian. Ils soutiennent que ces terres appartiennent à leur patrimoine ancestral et que leurs familles y vivent et les cultivent depuis plusieurs générations.

Le tribunal de l’environnement et des affaires foncières de Malindi, saisi du litige, a ordonné le maintien de la situation existante jusqu’à l’audience fixée au 14 octobre. Rendue le 25 septembre et rendue publique lundi, la décision impose donc des restrictions sur les activités susceptibles de modifier l’état des terrains concernés. [Source LSI Africa]

Gambie : Les concerts suspendus dans la zone touristique

L’Office gambien du tourisme a annoncé la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre des concerts, fêtes de plage et autres événements publics en plein air dans la zone de développement touristique du pays.

L’Office gambien du tourisme a annoncé, mardi 29 septembre 2026, la suspension avec effet immédiat de tous les événements musicaux et de divertissement publics en plein air dans la Zone de développement touristique (ZDT), y compris ceux organisés sur les plages.

Cette mesure est présentée comme une disposition préventive destinée à préserver l’industrie touristique, maintenir l’ordre public et assurer la sécurité des touristes, des résidents, des travailleurs, des entreprises et du public dans la ZDT. (Source APANews)

La circulation des personnes à l'épreuve des nouvelles mesures contre Ebola en RDC

Quelque quatre mois après l'apparition de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique Congo (RDC), la victoire contre ce mal reste toujours une quête.

Bien que la maladie ait atteint son pic, elle continue de répandre la terreur dans les sept provinces du pays, notamment dans le Nord Kivu où elle a connu une augmentation vertigineuse, atteignant 73% des cas là où sa province visionne, l'Ituri, enregistre 26% des cas.

Face à cette situation pour le moins préoccupante, les autorités congolaises, avec l'aide de la communauté internationale, ont décidé de renforcer les contrôles sanitaires afin de contenir la propagation du virus Ebola qui commence à s'étendre à de nouvelles localités. Ainsi, des opérations de dépistages et de mesures de prévention sont déployées aux frontières et sur les principaux axes de transport. (Source Le Pays)

Un Forum de l'investissement en 2027 à Lomé

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) a annoncé mardi à Lomé la tenue du Forum de l'investissement de la Cédéao qui aura lieu les 7 et 8 avril 2027 à Lomé.

Cette nouvelle édition fait suite à celle organisée à Lomé en 2024, qui avait réuni plus de 700 participants et plus de 30 intervenants de renom venus de plus de 20 pays.

Ce premier forum s'était traduit par la signature de trois protocoles d'accord représentant un financement total de 439 millions de dollars pour des projets en Guinée, au Nigeria et au Sénégal, aujourd'hui en cours de financement. [Source Togonews]

CAN 2027 (Q) : L'Algérie accrochée, le Sénégal dans la douleur, Ghana et Nigeria surpris

Plusieurs matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027 ont été joués ce mardi. Les grands enseignements : le nul surprenant de l’Algérie, la défaite du Ghana à domicile, la victoire laborieuse du Sénégal.

L'Algérie n'a pas enchaîné après sa victoire (3-1) contre la Zambie lors de la première journée. A Bujumbura sur la pelouse synthétique, les Fennecs ont failli revenir avec zéro point. Le Burundi, après 12 minutes, a mené 2-0 après des buts de Jean-Claude Girumugisha et un CSC de Farès Chaibi. Mais les Fennecs ont réagi : Mohamed Belloumi a réduit l'écart avant la pause (30e), puis Adil Boulbina a égalisé en seconde période (63e). [Source Sport News Africa]