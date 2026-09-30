Tunisie: Saïed préside un Conseil des ministres consacré à la modification de plusieurs décret-lois

30 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par HC

TUNIS — Le président Kaïs Saïed a présidé mardi au palais de Carthage un Conseil des ministres consacré à l'examen de plusieurs projets de décrets-lois ainsi qu'à des questions liées au fonctionnement des services publics, selon un communiqué de la présidence publié mercredi.

Le Conseil a notamment examiné un projet de décret-loi portant modification du décret-loi 54 de 2022 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d'information et de communication, ainsi qu'un texte modifiant le décret-loi 13 de 2022 relatif à la réconciliation pénale et à l'affectation de ses recettes.

Les ministres ont également examiné un projet de décret-loi modifiant certaines dispositions de la loi organique de 2012 relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), ainsi qu'un projet de décret-loi portant sur les conseils municipaux.

Au cours de la réunion, le président Saïed a affirmé suivre la situation dans les différentes régions du pays.

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Il a déclaré que « le peuple tunisien, qui mène une guerre de libération sur tous les fronts, n'acceptera que la victoire éclatante », dénonçant également « les poches de la contre-révolution et les suppôts du colonialisme ».

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