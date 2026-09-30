Gabon: Projet Bélinga - Le Président de la République appelle à transformer les engagements en réalisations concrètes

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le dirigeant de Fortescue, principal partenaire du projet de fer de Bélinga, accompagné d'une importante délégation réunissant les différents acteurs impliqués dans sa mise en oeuvre.

La rencontre s'est ouverte par une présentation de l'expertise internationale de Fortescue et de ses partenaires. A l'appui de plusieurs maquettes, la délégation a exposé au Chef de l'Etat et aux membres du Gouvernement les réalisations conduites à travers le monde dans les secteurs minier, ferroviaire, portuaire et énergétique, ainsi que les initiatives déployées en matière de formation et de développement des compétences.

Fort de cette expérience, le groupe a réaffirmé son engagement à faire de Bélinga un projet intégré, articulé autour de quatre composantes majeures à savoir l'exploitation minière, le chemin de fer minéralier, les infrastructures portuaires et la production énergétique.

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Pour le Président de la République, le temps est désormais à l'exécution. Après plus de six décennies d'attente, Bélinga doit quitter le registre des annonces pour entrer pleinement dans celui des réalisations concrètes, dans le strict respect des engagements pris et des délais annoncés.

Le Chef de l'Etat a ainsi appelé l'ensemble des partenaires à faire progresser, de manière simultanée et coordonnée, les différentes composantes du projet.

L'exploitation du gisement ne saurait être dissociée des infrastructures ferroviaires, portuaires et énergétiques indispensables à son développement. En amont de cette réunion, le Président de la République a posé un acte concret en remettant officiellement à Fortescue le titre foncier destiné à la construction de son siège.

Cette décision permettra à Fortescue et à Ivindo Iron de renforcer durablement leur ancrage opérationnel au Gabon. Le Chef de l'Etat a également placé le capital humain, la formation et l'employabilité de la jeunesse gabonaise au coeur de ses orientations. Il a notamment salué le programme de formation de jeunes Gabonais en Australie mis en oeuvre par Fortescue.

Pour le Président de la République, les compétences nationales doivent progressivement occuper les postes techniques, opérationnels et d'encadrement générés par le projet. Bélinga doit devenir un véritable bassin d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse, tout en favorisant l'essor des entreprises gabonaises, le développement de la sous-traitance et l'émergence de nouvelles activités économiques dans les territoires concernés.

Au-delà de sa dimension minière, le projet doit également contribuer au désenclavement des territoires, à la construction d'infrastructures structurantes et à la création de nouveaux pôles de développement. Après plus de soixante ans d'attente, l'ambition est de faire de Bélinga non seulement un projet d'exploitation du fer, mais surtout un puissant levier d'industrialisation, de création d'emplois, de transfert de compétences et de transformation durable de l'économie gabonaise.

Pour le Chef de l'Etat, la réussite de Bélinga se mesurera autant à l'ampleur des infrastructures réalisées qu'au nombre d'opportunités concrètes créées particulièrement pour la jeunesse.