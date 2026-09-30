Cote d'Ivoire: CNAM - Mise en garde contre des individus se faisant passer pour ses agents

La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) appelle ses assurés sociaux à la vigilance face à des individus qui se présentent frauduleusement comme des représentants de l'institution.

Dans un communiqué, la CNAM alerte sur des tentatives visant à recueillir des informations personnelles auprès des assurés.

Selon l'institution, ces personnes malintentionnées proposent notamment de prétendues primes ou d'autres avantages fictifs en échange de données personnelles.

Une pratique que la CNAM qualifie de tentative d'escroquerie.

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L'institution précise qu'aucun membre de son personnel n'a été autorisé ou mandaté pour engager de telles démarches auprès des assurés sociaux.

Elle invite donc les personnes sollicitées dans ce cadre à ne donner aucune suite à ces demandes et à faire preuve de la plus grande prudence.

Ne pas communiquer ses données personnelles

La CNAM recommande particulièrement aux assurés de ne divulguer aucune information personnelle en lien avec la Caisse ou avec la Couverture maladie universelle (CMU) à des personnes dont l'identité ou la qualité d'agent de la CNAM n'est pas établie.

Cette mise en garde intervient alors que les données personnelles liées à la couverture maladie peuvent être utilisées à des fins frauduleuses.

L'institution invite ainsi ses assurés à privilégier ses canaux officiels pour toute démarche ou demande d'information.

En cas de doute, les assurés sociaux peuvent directement prendre attache avec la CNAM afin de vérifier l'authenticité d'une sollicitation.

Un numéro vert est mis à leur disposition à cet effet : 800 00 900.

À travers cet appel, la CNAM rappelle l'importance de la vigilance face aux sollicitations suspectes et encourage ses assurés à ne transmettre aucune donnée personnelle à des inconnus se réclamant de l'institution.

La Caisse nationale d'assurance maladie réaffirme ainsi sa volonté de protéger ses assurés contre les pratiques frauduleuses et les invite à signaler toute démarche suspecte par ses canaux officiels.